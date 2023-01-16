Бойцы батальона имени А.Доставалова представили четырехногого новобранца

- Мы дали ему личный позывной «Прилет», потому что он появился на свет во время прилетов (обстрелов со стороны ВСУ – прим. ред). Сейчас растет и радует нас своим присутствием. Добрый верный дружочек, он будет до конца с нами, - объяснили доставаловцы.

Такие бытовые приметы специальной военной операции показывают, что бойцы из Башкирии не утрачивают оптимизма и доброжелательности, несмотря на выпавшие на их долю боевые испытания.

- Передаем привет нашей родной республике, все у нас в порядке, работаем! Все задачи, которые перед нами стоят, будут выполнены и мы обязательно вернемся домой! Терпения и спокойствия всем тем, кто нас ждет, все будет хорошо! – рассказывает боец с позывным «Туман».

«Визитку» четырехлапого новобранца передал тг-канал Военкоры Русской весны.