Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей

- Благодаря федеральному финансированию 63 здания школ республики получили возможность обновиться в 2022-м. Президент России Владимир Путин принял решение провести двухлетний капитальный ремонт в школах страны. В 2023-м по федеральной программе модернизации школьных систем в Башкирии отремонтируем 77 зданий школ – выделяется 3,6 млрд рублей из федерального бюджета и 690 млн рублей из республиканского, - отметил Айбулат Хажин.

Министр также напомнил, что в 2022-м в восьми школах Уфы, Кумертау и Нефтекамска были созданы инженерные классы по направлению авиастроения, открыты 79 классов им. Героя РФ генерал-майора М.М. Шаймуратова. Республика вошла в десятку сильнейших регионов Российской Федерации по итогам Всероссийской олимпиады школьников.

А благодаря нацпроекту «Образование» в республике открылись 216 центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, 240 школ были оснащены комплектами цифрового оборудования, созданы 7 центров цифрового образования детей «IT-куб», детский технопарк «Кванториум», обновлена материально-техническая база 3 коррекционных школ, создано 4056 новых мест дополнительного образования детей, отремонтировано 43 спортивных зала и оснащено оборудованием 5 открытых плоскостных сооружений, появились 12 мастерских, оснащенных современным оборудованием.

Выпали преференции и системе среднего профессионального образования - был обновлен мягкий инвентарь во всех общежитиях колледжей на сумму более 60 млн рублей, около 470 млн рублей на модернизацию колледжей – отремонтированы общежития, учебные корпуса, появились новые мастерские.