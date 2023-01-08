-36 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Время героев
Вчера, 15:39

Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей

В этом году республика аккумулирует федеральные и собственные средства на капитальный ремонт организаций образования в сумме свыше 4,39 миллиарда рублей. Причем, федеральное финансирование превысит рекордные цифры прошлого года, сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей
Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей

- Благодаря федеральному финансированию 63 здания школ республики получили возможность обновиться в 2022-м. Президент России Владимир Путин принял решение провести двухлетний капитальный ремонт в школах страны. В 2023-м по федеральной программе модернизации школьных систем в Башкирии отремонтируем 77 зданий школ – выделяется 3,6 млрд рублей из федерального бюджета и 690 млн рублей из республиканского, - отметил Айбулат Хажин.

Министр также напомнил, что в 2022-м в восьми школах Уфы, Кумертау и Нефтекамска были созданы инженерные классы по направлению авиастроения, открыты 79 классов им. Героя РФ генерал-майора М.М. Шаймуратова. Республика вошла в десятку сильнейших регионов Российской Федерации по итогам Всероссийской олимпиады школьников.

А благодаря нацпроекту «Образование» в республике открылись 216 центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, 240 школ были оснащены комплектами цифрового оборудования, созданы 7 центров цифрового образования детей «IT-куб»,  детский технопарк «Кванториум», обновлена материально-техническая база 3 коррекционных школ, создано 4056 новых мест дополнительного образования детей, отремонтировано 43 спортивных зала и оснащено оборудованием 5 открытых плоскостных сооружений, появились 12 мастерских, оснащенных современным оборудованием.

Выпали преференции и системе среднего профессионального образования - был обновлен мягкий инвентарь во всех общежитиях колледжей на сумму более 60 млн рублей, около 470 млн рублей на модернизацию колледжей – отремонтированы общежития, учебные корпуса, появились новые мастерские.

Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей
Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей
Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей
Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей
Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей
Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей
Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей
Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей
Айбулат Хажин: В Башкирии отремонтируем за год 77 школьных зданий на 4,4 миллиарда рублей
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:капитальный ремонт школрекорд 2023 года77 школ башкирииминобразованиянацпроект образованиеспокластерыхажин
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика