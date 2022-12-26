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Сегодня, 14:07

Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова Герою России Борису Дудко

Уроженец Бирска, участник СВО, заместитель командира отдельного танкового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Борис Дудко приехал получать награду в ЦУР вместе с отцом, супругой Гульнарой и двумя детьми.

Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова Герою России Борису Дудко
Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова Герою России Борису Дудко

Радий Хабиров сказал, вручив награду: «Такие люди – слава нашей страны, слава республики. Спасибо вам за защиту нашей страны, спасибо родителям героя, которые воспитали достойного сына, спасибо супруге Гульнаре, вы выдерживаете непростую судьбу жены офицера, вам мира, добра и здоровья».

Борис Дудко в ответном слове сказал:

«Спасибо республике за оказанное доверие. Башкирия славится своими героями и достойными людьми. Служу России!».

После оперативного совещания глава республики сфотографировался с Героем России на балконе своего кабинета и опубликовал фото в соцсетях, написав: «Гордимся воинами, защищающими нашу страну. Спасибо за службу! Ждем домой живыми и невредимыми!».

Напомним, 33-летний уроженец Бирска месяц назад получил высшую государственную награду – звезду Героя России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца из рук президента России Владимира Путина.

Фото из открытых источников.

Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова Герою России Борису Дудко
Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова Герою России Борису Дудко
Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова Герою России Борису Дудко
Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова Герою России Борису Дудко
Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова Герою России Борису Дудко
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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