Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова Герою России Борису Дудко

Радий Хабиров сказал, вручив награду: «Такие люди – слава нашей страны, слава республики. Спасибо вам за защиту нашей страны, спасибо родителям героя, которые воспитали достойного сына, спасибо супруге Гульнаре, вы выдерживаете непростую судьбу жены офицера, вам мира, добра и здоровья».

Борис Дудко в ответном слове сказал:

«Спасибо республике за оказанное доверие. Башкирия славится своими героями и достойными людьми. Служу России!».

После оперативного совещания глава республики сфотографировался с Героем России на балконе своего кабинета и опубликовал фото в соцсетях, написав: «Гордимся воинами, защищающими нашу страну. Спасибо за службу! Ждем домой живыми и невредимыми!».

Напомним, 33-летний уроженец Бирска месяц назад получил высшую государственную награду – звезду Героя России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца из рук президента России Владимира Путина.

Фото из открытых источников.