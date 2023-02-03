Радий Хабиров рассказал о земляке, взявшем в плен фельдмаршала Паулюса

Глава региона напомнил, что вчера Россия отметила годовщину победы Советской армии в Сталинградской битве, которая во многом предопределила Победу в Великой Отечественной войне.

- Сегодня я работаю на малой родине генерала Ивана Андреевича Ласкина, - написал Радий Хабиров. - Именно он в начале 1943 года вел переговоры с гитлеровским командованием о капитуляции немецких войск под Сталинградом. Именно он брал в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса. Воспоминания об этом отражены в книге Ивана Ласкина «На пути к перелому». Его судьба сложилась непросто. Пришлось пережить несправедливые обвинения и арест. Но он боролся за правду и полностью был реабилитирован. Вот такие легендарные у нас земляки. Помним, гордимся и склоняем голову.

Напомним, ранее «РБ» рассказала о подвиге Ивана Ласкина.

Фото со страницы в соцсети Радия Хабирова.