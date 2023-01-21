Предприниматель из Башкирии отправил баню-бочку бойцам, находящимся в зоне СВО

Внутри баня диаметром 2,15 метра с крылечком и козырьком полностью укомплектована. В ней есть печка с камнями, полки, баки для горячей и холодной воды, краны, форточка, двери – всё необходимое, чтобы полноценно вымыться и попариться.

– В зоне СВО сейчас находятся ребята, с которыми я учился в Юматовском техникуме. Когда узнал, что они из подручных средств смастерили баню, обтянули её полиэтиленом, то понял, что им нужно, и решил помочь, – рассказывает предприниматель корреспонденту газеты «Уфимские нивы».

– У меня своя компания по производству бань-бочек. Понимая, что «военная» баня должна быть мобильной, я обратился к директору уфимского завода прицепов УЗМК Ильдару Абдулову, с которым сотрудничаю. Он с готовностью откликнулся на мою просьбу и сделал бесплатно прицеп для нашей бани, за что я ему очень благодарен. Я надеюсь, она очень скоро попадёт к нашим бойцам и улучшит их бытовые условия, ну, и просто согреет в зимние морозы.

Фото предоставлено газетой «Уфимские нивы».