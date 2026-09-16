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ЖКХ
16 Сентября , 11:18

В Уфе 125 управляющих компаний не подготовились к отопительному сезону

Вопрос был рассмотрен сегодня на оперативном совещании в мэрии.

Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

По словам начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города Антона Тристана, в городе была проведена оценка всех управляющих компаний и ТСЖ.

— В отношении 136 управляющих организаций, в ведении которых находится более 3 тысяч домов, городская комиссия установила уровень «готов» и «готов с условиями». Уровень «не готов» получили 125 управляющих организаций. Перечень направлен в госкомитет по жилищному надзору для привлечения виновных к административной ответственности. Размер штрафа составляет 250 тысяч рублей, — отметил спикер.

Антон Тристан также сообщил, что продолжается заполнение систем отопления жилых домов и социальных объектов химочищенной водой. На сегодня эта процедура завершена в 29 процентах домов и 46 процентах соцобъектов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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