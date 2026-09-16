В мэрии Уфы посетовали на проблемы с ливнёвками

Поводом для разговора стал ливень, который обрушился на Уфу перед обедом. По традиции, улицы и дороги в городе залили потоки воды.

— Сегодняшняя погода опять показывает, что у нас ливневки не срабатывают или не успевают. Есть на эту тему требования правоохранительных органов, прокуратуры. Поэтому на будущий год планомерно какой-то объем работы нужно будет выполнять. В каждый дождь, каждый ливень мы сталкиваемся с обращениями жителей. Здесь нужно в соответствии с графиком работать, — подчеркнул Рустам Шарипов.