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ЖКХ
16 Сентября , 11:29

В мэрии Уфы посетовали на проблемы с ливнёвками

И. о. главы администрации столицы Рустам Шарипов поднял этот вопрос на оперативном совещании в мэрии.

Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

Поводом для разговора стал ливень, который обрушился на Уфу перед обедом. По традиции, улицы и дороги в городе залили потоки воды.

— Сегодняшняя погода опять показывает, что у нас ливневки не срабатывают или не успевают. Есть на эту тему требования правоохранительных органов, прокуратуры. Поэтому на будущий год планомерно какой-то объем работы нужно будет выполнять. В каждый дождь, каждый ливень мы сталкиваемся с обращениями жителей. Здесь нужно в соответствии с графиком работать, — подчеркнул Рустам Шарипов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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