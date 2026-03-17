Тепло голубого огонька

Башкирия в последние годы постоянно занимает первое место среди одиннадцати крупнейших регионов страны по темпам догазификации населенных пунктов, сообщил на оперативке в правительстве республики генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.

А начал он свой доклад после реплики главы республики Радия Хабирова о том, что в этой сфере остается еще немало нерешенных проблем.

— Я побывал в Татышлинском районе, и там люди поднимают вопросы газификации, — сказал глава региона. — Это значит, что тут еще есть над чем работать.

Гендиректор «Газпром Газораспределение Уфа» отметил, что Программа развития газоснабжения и газификации РБ на 2021 — 2025 годы в свое время была актуализирована.

— Было предусмотрено строительство более 2 тыс. км межпоселковых (МПГ) и внутрипоселковых (ВПГ) газопроводов, газификация 181 населенного пункта, в которых расположено более 26 тысяч домовладений, — сказал Альберт Лукманов. — По межпоселковым газопроводам выполнение проектно-изыскательских работ составляет сто процентов. Строительно-монтажные работы завершены по 52 МПГ, а два перешли на текущий год — в Бурзянском и Учалинском районах.

Он отметил, что «Газпром» реализует в республике два масштабных проекта. Первый — газификация негазифицированных населенных пунктов. Второй — во исполнение поручений президента России: догазификация газифицированных населенных пунктов.

По первому проекту к газу подключили 107 населенных пунктов в 25 районах, тем самым создав возможность газификации 8169 домовладений.

По новой программе развития газоснабжения и газификации РБ до 2030 года планируется проектирование 40 ВПГ, а также строительство 36 МПГ и 61 ВПГ, что даст возможность газификации 6280 домовладений в 60 ранее не газифицированных населенных пунктах, расположенных в 17 муниципальных образованиях и в Уфе.

Инвестиции «Газпрома» в Башкирии по второму проекту составили 25 млрд рублей: работа велась в 2387 населенных пунктах; построили более 5 тыс. км газопроводов, смонтировали 463 пункта редуцирования газа, обеспечили техническую возможность газификации порядка 96 тысяч домовладений.

— На сегодня принято более 85 тысяч заявок на догазификацию, заключено около 84,3 тысячи договоров, 80,1 тысячи из которых исполнены до границ земельных участков, подключено к газу 72,8 тысячи домовладений, — привел цифры Альберт Лукманов.

По его словам, газовики набрали такой темп, что подключают сейчас к голубому топливу около 130 домовладений ежедневно.

Также Альберт Лукманов отметил, что имеется большой потенциал подключения к сетевому газу домов в садовых товариществах.

— Потенциал таких подключений — 15487 домов в 433 СНТ, расположенных в 20 муниципальных образованиях республики, — сказал Альберт Лукманов. — Темп работ в СНТ на сегодня — это порядка 15 подключений домовладений к газу в день.

Ильдар АХИЯРОВ