В Башкирии регоператоры усилят вывоз мусора в новогодние каникулы

— Ежегодно в новогодние праздники формируются рабочие группы по организации вывоза отходов с территорий населенных пунктов. В министерстве создается оперативный штаб, в состав которого входят представители ведомств, муниципалитетов и региональных операторов. Графики вывоза мусора на январь по всем городам и районам уже утверждены и внесены в ГИС, — отметил министр природопользования и экологии Нияз Фазылов.

На специальном дашборде с информацией по вывозу мусора за сутки видно, какие муниципалитеты входят в зеленую, желтую и красную зоны. Начиная с 30 декабря ежедневно проходят ВКС, на которых разбираются все нештатные ситуации и обращения граждан.

По информации регоператоров, в новогодние каникулы количество техники для вывоза мусора будет увеличено. В зоне № 1 (Уфа и 14 районов) будут работать 203 единицы техники, в зонах № 2 и № 3 — 181, в зоне № 4 — 49, в зоне № 4+ (Межгорье) — три единицы техники. Также организуется дежурство ответственных сотрудников и будет работать колл-центр. Среднее время решения вопросов составит один календарный день, подчеркнул министр.

Нияз Фазылов также отметил, что с 30 декабря по 4 января объем отходов возрастает кратно. При необходимости будет организован повторный вывоз мусора. Незначительные задержки возможны только в сильные снегопады, до расчистки проездов к контейнерным площадкам.

— В целом за последние годы значительных перебоев с вывозом отходов у нас не наблюдалось. Надеюсь, их не будет и в этот раз. Но тревогу у нас вызывает работа Спецавтохозяйства по уборке города Уфы: на 10 декабря просроченная задолженность предприятия перед операторами по транспортированию отходов составляет 267 млн рублей. Есть риск, что из-за отсутствия финансирования операторы не смогут качественно выполнять свою работу, — посетовал Нияз Фазылов.

Дороги до населенных пунктов и подъезды к контейнерным площадкам будут оперативно расчищаться, заверили замруководителя Управления дорожного хозяйства РБ Ильсур Якупов и замминистра ЖКХ Вилорий Угаров. В случае снегопадов сбои возможны минимальные, мусор будет вывезен в течение рабочего дня, подчеркнули они.

Руководители регоператоров Ильнур Шакиров («Экология Т) и Радик Байданов («Эко-Сити») заверили, что маршруты на новогодние праздники утверждены и помимо основного количества техники будут дежурить резервные машины и экипажи. С муниципалитетами регоператоры постоянно на связи, и если вдруг возникнет проблема с расчисткой дороги, они готовы приехать за мусором даже ночью.

И. о. гендиректора САХ Виктор Прохоров тоже пообещал, что с вывозом мусора все будет нормально.

— Финансовые затруднения имеют место быть, но работа продолжается в штатном режиме. Все вопросы с перевозчиками мы отрабатываем в рабочем порядке. Каких-то чрезвычайных ситуаций, связанных с вывозом мусора, не предполагается. Скажу больше: так как на новогодние праздники банковские операции приостанавливаются, мы в конце декабря отправляем перевозчикам необходимые суммы на обеспечение дизтопливом и запчастями. Что касается просроченной задолженности, она образовалась по объективным причинам и тянется с первых двух лет работы регоператора. В части текущей работы все стабильно, — пояснил Виктор Прохоров.

В заключение добавим, что жителей в будущем году ожидает повышение тарифов на вывоз мусора. Новые суммы будут утверждены до 22 декабря в пределах индексов, установленных правительством страны.

Фото автора.