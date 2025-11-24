Печь топить теперь не надо

Вюжной зоне района завершилось строительство межпоселкового газопровода протяженностью 20,9 километра.

Этот проект — важный шаг в рамках реализации масштабной программы развития газоснабжения и газификации республики. Благодаря ему доступ к природному газу получат 337 домохозяйств и несколько социальных учреждений сразу в пяти населенных пунктах.

К строительным работам подрядная организация приступила в начале 2023 года. Параллельно с прокладкой основной магистрали велось строительство и внутрипоселковых распределительных сетей, которые подведут топливо непосредственно к домам.

Пока запущен первый из пяти газорегуляторных пунктов — в селе Наурузово. В остальных деревнях — Гадельшино, Ягудино, Мишкино и Москово — еще завершаются пусконаладочные работы, но уже скоро и их жители смогут заняться подключением своих домов к голубому топливу.

Одними из первых, кто уже порадовался новообретенному комфорту, стала семья Кутлубаевых из Наурузово. Забир Вазирович и Минзиля Ахметовна содержат фермерское хозяйство. Много лет они обходились без централизованного газа: топили печь дровами, тратя за зиму до 20 кубометров, грели воду электричеством и готовили на баллонном газе. Сельчане знают, как сложно отапливать дом дровами, особенно в морозы. Вечером затопишь печку, а к утру дом уже остывает. Встаешь ни свет ни заря и снова идешь топить. Теперь в доме у Кутлубаевых всегда будет уютно и тепло.

— Газификация Учалинского района ведется планомерно и активно. Только по программе догазификации к голубому топливу были подключены улицы в 22 населенных пунктах. А в этом году уже введен в эксплуатацию семикилометровый газопровод Юлдашево — Калканово, — рассказали «РБ» в районной администрации.

На этом планы не заканчиваются. Самый масштабный проект сейчас реализуется на севере района. Там близится к завершению монтаж газовой магистрали протяженностью около 53 километров. Этот объект станет настоящей артерией жизни для восьми населенных пунктов: Абзаково, Маломуйнаково, Вознесенки, Старобалбуково, Поляковки, Тунгатарово, Комсомольска и Курамино. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2026 год.