Найти и не сдаваться

В новой мечети «Ар-Рахим» и на мосту через реку Белую на днях включили розовую подсветку в знак того, что Уфа присоединилась к всемирной акции «Розовая лента». Эта акция, призванная привлечь внимание к самому распространенному в Башкирии виду онкологии — раку молочной железы, традиционно проводится в октябре. «Так мы еще раз напоминаем жителям о том, как важно беречь себя и своих близких», — подчеркнул глава республики Радий Хабиров. Как в Башкирии борются с этим опасным недугом, рассказали журналисту «РБ» врачи и пациенты Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД).

Будем жить дальше

Для Оксанны Чумак из Уфы и Равили Тимиркаевой из Шаранского района самые тяжелые испытания уже позади: их лечение от рака молочной железы успешно завершается. Бывшие пациентки республиканского онкодиспансера сами приехали на встречу с журналистами, пожелав, чтобы их личные истории стали уроком и примером для женщин, столкнувшихся с таким же заболеванием.

— В 2024 году я проходила обследование, готовясь к ЭКО, — рассказала 46-летняя Оксанна Чумак. — Меня ничего не беспокоило, хотя в груди были небольшие кисты. Я и раньше обследовала их у маммолога, и все было хорошо, но на этот раз биопсия неожиданно показала злокачественное образование. Мне поставили диагноз — рак молочной железы второй стадии.

Врачи определили молекулярно-генетический подтип рака — HER2-позитивный и назначили шесть курсов химиотерапии. После этого женщину прооперировали и назначили таргетную терапию, а спустя полтора года сделали еще одну операцию — восстановительную реконструкцию и поставили имплант молочной железы. Обе операции выполнила маммолог-онколог Татьяна Петровецкая.

— Узнать о своей болезни было, конечно, морально тяжело, — поделилась воспоминаниями пациентка. — Я человек очень активный и в какой-то момент решила, что не буду скрывать свой диагноз ни от кого. Я, можно сказать, вынесла это на всеобщее обозрение, стала всем рассказывать. И мое окружение меня очень поддержало. Сильно помогли и занятия с психологом, как индивидуальные, так и групповые, я посещала их благодаря нашему онкодиспансеру.

Кроме того, Оксанна прошла обучение в благотворительном фонде «Онкологика» и стала принимать участие в различных конференциях и форумах, оказывая моральную поддержку женщинам с похожим диагнозом и напоминая остальным о важности своевременной диагностики. После этого стало намного легче жить и проходить лечение, признается она.

— Прошло два месяца после восстановительной операции, плановое обследование показало, что все отлично, — говорит Оксанна Чумак. — И я надеюсь, что после полного завершения лечения смогу вернуться к идее с процедурой ЭКО. А всем женщинам хочу дать совет: регулярно проходите диспансеризацию и проводите самообследование. Это единственный шанс не пропустить заболевание.

Равиля Тимиркаева обнаружила новообразование в груди самостоятельно, через месяц после того, как вышла на пенсию.

— Честно говоря, я никогда раньше не проходила ни диспансеризацию, ни маммографию, — признается она. — Считала, что раз меня ничего не беспокоит, то и по врачам ходить нечего. Но однажды прочитала, что всем женщинам после 40 лет необходимо проводить самодиагностику. Решила попробовать и сразу нащупала в груди твердый узел.

Женщина обратилась к онкологу по месту жительства, в селе Шаран, ее сразу же отправили на маммографию, УЗИ молочных желез и лимфоузлов. А затем — в Уфу, в республиканский онкодиспансер, где ее прооперировали.

— У меня была первая стадия рака молочной железы, но редкий случай — трижды негативный рак, таргетной терапии для него пока не придумано, — рассказала пациентка. — Последнее обследование показало, что сейчас все в порядке.

Продолжаю наблюдаться у онколога по месту жительства. И хочу напомнить всем: необходимо проходить диспансеризацию, даже если у вас ничего не болит. Женщинам посоветую делать маммографию, УЗИ молочных желез и лимфоузлов, чтобы ничего не упустить. Всем здоровья!

Операции больше не калечат

Самообследование действительно играет важную роль в выявлении новообразований молочной железы. Методику его выполнения можно найти, в частности, на сайтах РКОД и мин­здрава РФ. А золотой стандарт скрининга этого вида рака — УЗИ молочных желез до 40 лет и маммография после 40.

— Я работаю маммологом уже 44 года, пришел в эту область сразу после интернатуры в 1982 году, — рассказал заведующий отделением опухолей молочной железы, врач-онколог, кандидат медицинских наук Марат Галеев. — Как раз тогда в РКОД открылось специализированное отделение. Сначала я хотел работать не здесь — мечтал об абдоминальной хирургии или кардиологии. Но потихоньку втянулся. Заведующий отделением тогда сказал, что у этой специальности большое будущее.

Так и вышло. Если в 80-х годах прошлого века этим недугом заболевали примерно 500 человек в год, то сейчас — в три-четыре раза больше. Чем объяснить такой прирост?

— Факторов много: экология, питание, а главное — жизнь стала другой, более стремительной, сплошные стрессы, — считает заведующий отделением. — Изменились и сами женщины. О семье и детях они теперь задумываются далеко не в первую очередь. Сначала — учеба, работа, материальное благополучие, а в итоге — поздние роды, отсутствие грудного вскармливания, и это тоже факторы, повышающие риск развития рака молочной железы. Ну и наследственность тоже играет роль.

Кстати, рак молочной железы бывает и у мужчин, хоть и редко, менее чем в одном проценте случаев. В РКОД в 2025 году было восемь таких пациентов. Лечат их в отделении общей онкологии. Причем у сильного пола гораздо чаще встречаются запущенные случаи, так как ничего подобного у себя они не подозревают и не проверяются.

— За десятилетия моей работы многое принципиально изменилось, прежде всего в хирургии, — рассказал Марат Галеев. — Раньше операции при раке молочной железы делались всем одинаковые и исключительно калечащие. Независимо от стадии рака и размера опухоли удалялись и мышцы, и все лимфатические узлы, а об имплантах речь вообще не шла.

Сегодня на начальных стадиях рака часто выполняются органосохраняющие операции: при этом мышцы и лимфатические узлы не удаляются, и визуально грудь после операции выглядит так, как и раньше. Также делается реконструкция, молочная железа восстанавливается с помощью имплантов или собственной ткани.

Большие изменения произошли и в химиотерапии. Благодаря молекулярно-генетическим исследованиям различают разные формы рака, и препараты подбираются в каждом случае индивидуально. Появилась таргетная терапия — лечение препаратами, воздействующими только на опухолевую ткань. А новое оборудование в онкодиспансере, закупленное благодаря программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», по словам заведующего отделением, не уступает оборудованию в федеральных центрах.

Сегодня при I-II стадии рака молочной железы 95 процентов пациентов после лечения живут пять лет и дольше. В среднем пятилетняя выживаемость при этом виде рака — 64%.

— Медицина настолько ушла вперед, что женщины после успешного лечения рака молочной железы могут рожать детей, тому есть множество примеров, — подытожил врач. — Кормить грудью им, правда, нельзя. Многие до химиотерапии замораживают свои яйцеклетки, чтобы потом использовать их при ЭКО.

В отделении проводится около 200 операций в год. Пик заболеваемости приходится на 45 — 65 лет.

— Сегодня мы прооперировали 45-летнюю пациентку со второй стадией рака молочной железы, — рассказал врач онколог-маммолог отделения патологии молочной железы Артур Галлямов. — Онкология была выявлена случайно при ежегодной диспансеризации. Опухоль небольшая, поэтому мы удалили молочную железу и сразу же установили имплант, что позволит сохранить эстетичный вид и избежать психологической травмы, связанной с отсутствием органа. К сожалению, не всегда обе процедуры можно выполнить одномоментно. Это зависит от типа и размера опухоли, размера самой железы, этапности предстоящего лечения.

Сейчас в Башкирии 80% рака молочной железы выявляется на I-II стадии, отметил врач. Все операции выполняются бесплатно для пациентов.

Реабилитация нужна всем

Для полноценного выздоровления после рака молочной железы необходима еще и реабилитация. Она позволяет не только восстановить функции организма после сложного лечения, но и справиться с эмоциональным стрессом.

— Существуют ожидаемые последствия лечения рака молочной железы, — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации РКОД, врач физической и реабилитационной медицины Лена Максютова. — Это фиброз — уплотнение тканей после операции и лучевой терапии, из-за него образуются рубцы и тяжи, а при удалении лимфатических узлов происходит нарушение лимфотока. Если не выполнять лечебную физкультуру, это грозит двигательными нарушениями в области верхнего плечевого пояса. После химиотерапии может частично нарушаться чувствительность в нижних конечностях. Мы считаем, что реабилитация нужна всем пациентам, и чем раньше ее начать, тем лучше будут результаты.

В отделении медицинской реабилитации, которое открылось в онкодиспансере в 2023 году, действует так называемая модель бесшовной реабилитации: пациент может начать восстановление в круглосуточном стационаре, а затем перейти на амбулаторный этап.

— К каждому пациенту мы подходим индивидуально, подбираем программу в зависимости от осложнений и периода лечения, в котором он находится, — объяснила врач. — Реабилитация — это лечебная физкультура, физиотерапия, работа с психологом. У нас консультация психолога положена каждому пациенту, и на моей памяти еще никто не отказывался. Для лечебной физкультуры есть специальные сертифицированные тренажеры.

В 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» отделение получило финансирование — 36,3 миллиона рублей, было закуплено 24 тренажера. Часть тренажеров приобретена ранее по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».

— Эти тренажеры двигательные, для разработки рук и плечевого пояса, — показала зал для занятий Лена Максютова. — А эти учат восстанавливать утраченное равновесие, держать баланс, ходить по лестнице.

Такие же тренажеры есть в амбулаторном отделении реабилитации, в отдельном корпусе на улице Клавдии Абрамовой. Его пациенты посещают по направлению врача-онколога по месту жительства после выписки из стационара. Есть также дистанционный курс реабилитации, позволяющий заниматься из дома.

— Медицинская реабилитация повышает качество жизни после лечения рака. Мы помогаем нашим пациентам либо приспособиться к возникшим нарушениям, либо полностью избавиться от них и жить дальше уже без онкологии, — подытожила заведующая отделением.

Заболевание в цифрах

В России раком молочной железы ежегодно заболевают более 65 тысяч женщин. В зоне риска — женщины в возрасте старше 40 лет.

В Башкирии рак молочной железы занимает первое место среди всех злокачественных новообразований. За девять месяцев 2026 года выявлено 1239 случаев, в том числе в ранней стадии (I–II) — 977 случаев (79,4%). При профилактических осмотрах выявлено 577 случаев (46,9%).

В республике на учете с этим заболеванием состоят 21622 человека. Пятилетний и более срок с момента установления диагноза имеют 63,2% пациентов.

Жанна МИРОНОВА

Компетентно

Айрат РАХМАТУЛЛИН, министр здравоохранения РБ:

— Рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Раннее выявление позволяет своевременно начать лечение, что значительно повышает шансы на выздоровление.

Важно знать, как обычно выглядят и ощущаются ваши молочные железы, и обращаться к врачу при любых изменениях. Маммографию проходите по рекомендации специалиста. Самообследование не заменяет осмотр и скрининг. Маммография входит в программу диспансеризации в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Женщинам от 40 до 75 лет включительно ее проводят раз в два года.

На риск заболевания влияют разные факторы, в том числе образ жизни. Поддержание оптимальной массы тела, регулярная физическая активность и ограничение алкоголя помогают сохранить здоровье.

Инновации/

Клетка идёт в атаку

Башмедуниверситет будет выпускать препараты против рака

Башкирский государственный медицинский университет — на сегодняшний день единственный среди вузов России, которому разрешено применять собственное изделие, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Суть новой методики борьбы с онкозаболеваниями заключается во внедрении в ткани молекул мРНК, выполняющих роль молекулярного чертежа. Опираясь на эту информацию, клетки человека самостоятельно и на время синтезируют нужный белок (например, вирусную частицу или онкомаркер). Процесс стимулирует иммунитет, обучая его распознавать и атаковать реальную угрозу.

В производстве лекарственных препаратов задействовано три лаборатории. Одна работает на базе БашГМУ, вторая — Института фундаментальной медицины, третья — межвузовского студенческого кампуса мирового уровня. Как отметил ректор БашГМУ академик РАН Валентин Павлов, потенциал университета как раз заключается в его лабораториях. Все они — участники консорциума, в состав которого входит 20 организаций, в том числе — пять российских медуниверситетов.

Развитие мРНК-технологий — перспективное направление современной биомедицины. Сегодня оно приобретает особое значение, поскольку позволяет создавать отечественные вакцины и препараты, предназначенные в том числе для терапии онкозаболеваний. Работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также Десятилетия науки и технологий.

Выступая на пятом заседании Научно-технического совета НТЦ развития мРНК-технологий, и. о. премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев заявил:

— Правительство республики будет поддерживать эту работу в части развития инфраструктуры, межведомственного взаимодействия, подготовки кадров и формирования условий для внедрения результатов исследований. Для нас принципиально важно, чтобы созданные в регионе научные и образовательные площадки были востребованы в федеральных проектах и давали практический результат для системы здравоохранения.

Одна из ключевых задач консорциума — создание отечественного дата-центра с генетической информацией об онкологических пациентах. Для этого необходимо участие онкологических центров по всей стране, которые будут собирать данные по единому стандарту. Эта информация нужна для обучения искусственного интеллекта, который поможет точнее отбирать неоантигены — специфические для опухоли мишени персонализированной вакцины. Такой подход позволит снизить стоимость лечения и сделать его доступным для пациентов.

— Важное направление работы консорциума — передача технологий другим медицинским организациям. Башкирскому государственному медицинскому университету уже передана диагностическая технология, необходимая для подготовки персонализированных вакцин. Следующим этапом будет передача технологии синтеза мРНК, — пояснил научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи, сопредседатель НТС Александр Гинцбург.

По словам академика, персонализированная мРНК-вакцина против меланомы уже введена двум пациентам, изготовлено еще пятнадцать таких вакцин. Кроме того, в следующем году планируется получить разрешение минздрава на создание и использование вакцины против рака мочевого пузыря.

Нэдда ПУХАРЕВА