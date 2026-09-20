Отдых, который лечит

Растет выручка санаториев и коечный фонд, модернизируется инфраструктура и медицинское оборудование, молодеет состав отдыхающих. Успехи и сложности санаторно-курортного дела обсудили на оперативном совещании в правительстве республики министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская, а также руководители башкирских здравниц.

Сохранить человеческий капитал

Восемь санаториев, учрежденных Республикой Башкортостан, — это «Зеленая роща», «Красноусольск», «Янган-Тау», «Юматово», «Ассы», «Танып», «Якты-Куль» и «Карагай». Все они сегодня более или менее процветают, отметила Наталья Полянская.

Общий объем выручки за первое полугодие 2026 года составил более 3,3 миллиарда рублей, что на шесть процентов больше аналогичного периода прошлого года. Коечный фонд санаториев понемногу растет, этого удается достичь за счет внутренних резервов, например, реновации существующих корпусов. К началу следующего года планируется увеличение числа коек санаториев «Красноусольск» и «Юматово». Растет и количество оздоровившихся — примерно на полторы тысячи человек ежегодно. Все здравницы активно реинвестируют прибыль в реконструкцию и строительство новых корпусов, в лечебно-диагностическое оборудование.

— Наша ключевая задача — целенаправленно развивать и максимально приумножать имеющиеся активы санаториев. Так, объем инвестиций в основной капитал возрос по сравнению с первым полугодием 2025 года с 143,5 млн рублей до 218 млн рублей, — отметила глава минземимущества. — «Якты-Куль», «Танып» и «Ассы» обустроили территорию по современным стандартам, «Красноусольск» открыл новую тропу здоровья, «Карагай» обустроил пляжную зону, «Зеленая роща» в ближайшее время завершает обустройство входной группы. Особое внимание уделяем развитию инфраструктуры для маломобильных граждан: «Янган-Тау», «Якты-Куль» и «Ассы» уже ввели в эксплуатацию новые лифты и специальные подъемники.

Санатории Башкирии активно занимаются социальной работой, а также поддержкой участников СВО. В санаториях республики прошли лечение около 10,3 тыс. участников СВО и членов их семей. Также санатории оказывают помощь нашим бойцам поставкой бутилированной питьевой воды, отправкой гуманитарных конвоев. Санаторий «Зеленая роща» на протяжении многих лет является ведущим центром в области кардио- и нейрореабилитации, санаторий «Юматово» — центром онкореабилитации.

Санатории республики получают признание на федеральном уровне, подчеркнула спикер. На Всероссийском форуме «Здравница-2026» Республика Башкортостан стала единственным регионом, удостоенным награды «За создание лучшей региональной системы государственной поддержки защитников Отечества». Следующий, уже международный форум «Здравница-2027» пройдет в Уфе.

— Сейчас мы ведем активную подготовку к нему. Нам важен и нужен этот форум для укрепления не только имиджа, но и стимулирования притока отдыхающих и пациентов, для развития оздоровительного туризма. Представляя наши курорты, мы всегда подчеркиваем богатый туристический потенциал края, — рассказала Наталья Полянская. — И если раньше портрет отдыхающего был предсказуемо «возрастным», то сегодня 45 процентов приезжающих в санатории — это люди от 30 до 45 лет. А значит, наша основная задача — не лечить болезнь, а предупреждать ее. Наши здравницы перестают быть просто точками отдыха и превращаются в стратегический ресурс для сохранения человеческого капитала.

Глава республики отметил, что каждый из наших санаториев экономически эффективен, имеет свою программу инвестирования и модернизации, отстающих практически нет.

— Хотелось бы навести порядок еще и в детских санаториях, у нас их десять, — добавил Радий Хабиров. — Я посетил уже три — состояние везде разное, хотя все чисто и аккуратно. Особенное внимание нужно уделить Красноусольскому детскому санаторию, он очень популярен у родителей республики.

«Красноусольск» предстанет обновлённым

В конце июля этого года Радий Хабиров провел совещание по развитию санаторно-курортной сферы на базе здравницы «Красноусольск».

— В середине сентября руководители детского санатория и санатория «Красноусольск» представят нам предложения по развитию этих учреждений и, соответственно, улучшению их инфраструктуры. Наша задача — чтобы они не стояли на месте, а развивались, — дал тогда поручение глава республики.

На оперативном совещании в правительстве республики генеральный директор санатория «Красноусольск» Рамиль Бадретдинов доложил о разработке совместного с минздравом республики плана по оказанию безвозмездной помощи Красноусольскому детскому санаторию.

— Материально-техническая база детского учреждения в удовлетворительном состоянии, но наружные инженерные сети требуют ремонта и замены. Также на его территории нет спортивной и игровой площадок, — сообщил он. — Нами подготовлена предварительная сметная документация и закупочная документация на конкурс. Эти работы будут выполнены до декабря 2026 года, финансирование первого этапа составляет более 41 миллиона рублей.

«По поручению Радия Фаритовича наша здравница берет шефство над детской. За счет собственных средств санаторий «Красноусольск» проведет в этом году ремонтные и благоустроительные работы, обновит материально-техническую базу. Наша цель — создать единый непрерывный контур здоровья для жителей республики и страны всех возрастов», — написал директор санатория на своей странице в соцсетях Главный врач Красноусольского детского санатория Зульфира Юлдашбаева рассказала, что учреждение ежегодно принимает более пяти тысяч детей с заболеваниями пищеварительной системы, кожи и опорно-двигательного аппарата. В его структуре — пять детских отделений на 310 коек и блок «Мать и дитя» на 75 мест. За последние два года за счет дохода от платной деятельности закуплено современное медицинское оборудование, обновлена мебель в палатах и холлах, оборудованы зоны для отдыха, проведены работы по благоустройству территории.

— Вместе с тем наших финансовых ресурсов для коренной реконструкции недостаточно. Поэтому принятое в июле решение о модернизации нашего санатория было очень своевременно и важно для нас, — подчеркнула главврач.

Модернизация даст возможность дополнительно организовать оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья. В планах здравницы — наладить систему специализированной помощи детям с сахарным диабетом, а также расширить проект «Сила в заботе», направленный на комплексную поддержку детей участников СВО. За полгода лечение по этому проекту получили 155 детей.

— Важно понимать, что сегодня у отдыхающих повышаются требования к комфорту, к питанию, к услугам, к обстановке, — подытожил Радий Хабиров. — Поэтому руководству санаториев необходимо постоянно находить возможности улучшать условия пребывания отдыхающих, проявлять предпринимательскую жилку.