В Кармаскалинском районе Башкирии рассказали о модернизации здравоохранения

Их строительство стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на сохранение и улучшение здоровья населения, модернизацию системы здравоохранения и развитие активного долголетия.

Новые фельдшерско-акушерские пункты оснащены современным оборудованием и предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и вакцинации. Здесь можно пройти профилактический осмотр, получить консультации и помощь при неотложных состояниях.

ФАП в селе Николаевка будет обслуживать жителей двух деревень: Николаевки, где живут 785 человек, и Ульяновки — 89 жителей. В деревне Нижний Тюкунь 387 человек. Новое медучреждение в Шарипкулово окажет медпомощь 350 местным жителям.

— Мы не просто открываем новые двери, мы открываем новые возможности для наших жителей получать помощь вовремя и в достойных условиях, — заметил глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров во время торжественного открытия одного из ФАПов.

В селе Шарипкулово ФАП располагался в аварийном здании бывшего интерната, зимой в помещениях было холодно, поэтому решили построить новое здание. Здесь работает фельдшер Рауфиля Гайнуллина, ее профессиональный стаж превышает 38 лет. Она знает каждого пациента поименно, истории их болезней, всегда находит индивидуальный подход.

— Для меня это не просто работа, а вся моя жизнь. Я рада, что теперь смогу оказывать помощь в достойных условиях. Это важно и для пациентов, и для качества медицинского обслуживания, — рассказала фельдшер.

Жители деревни Улукулево получили в подарок врачебную амбулаторию накануне нового 2026 года. Здесь есть участковый терапевт, терапевт красной зоны, педиатр, стоматолог, акушерка, будет работать трехместный дневной стационар.

— Я от всей души надеюсь, что вы будете приходить сюда не по поводу болезней, а для того, чтобы проверить свое здоровье, получить консультацию, пройти профилактический осмотр — словом, чтобы сохранить свое благополучие на долгие годы. Этот проект — еще один шаг к доступности и качеству медицинской помощи на селе. И здесь есть огромная заслуга главы нашей республики Радия Хабирова, который уделяет приоритетное внимание развитию здравоохранения и поддержке сельских территорий. Именно его настойчивая позиция и внимание к нуждам людей позволяют нам реализовывать такие важные инициативы, — подчеркнул первый заместитель премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» нацелен на то, чтобы каждый гражданин, независимо от места жительства, мог получить качественную медицинскую помощь, сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Роберт Иштуков. Это вклад в профилактику заболеваний, в раннее выявление недугов и, в конечном счете, в активное долголетие наших людей.

В 2025 году в Башкирии открыли 134 быстровозводимые модульные конструкции: 121 фельдшерско-акушерский пункт, 9 врачебных амбулаторий и четыре офиса врача общей практики. Открытие этих объектов — значимый шаг в направлении доступной и качественной медицины на селе, который стал возможен благодаря слаженной работе региональных и муниципальных властей, медицинского сообщества и поддержке инициатив главы республики.

Фото: «Кармаскалинская новь»