Жителям Башкирии рассказали о профилактике онкологических заболеваний

Онкологические заболевания остаются одной из ведущих причин смертности, однако значительная их доля может быть предотвращена за счет коррекции факторов риска и раннего выявления.

— К сожалению, стопроцентного метода профилактики развития злокачественной опухоли не существует. Но есть факторы риска, на которые человек может повлиять. Например, отказаться от курения, контролировать массу тела, так как ожирение — это один из факторов риска развития злокачественных образований, — отметил главный внештатный онколог республики Рустем Аюпов.

Ранняя диагностика и своевременное обращение к врачу при изменениях в самочувствии или появлении новых симптомов позволяют существенно повысить эффективность лечения и выживаемость пациентов. Скрининговые программы (маммография, цитологическое исследование шейки матки, колоректальный скрининг) снижают смертность от рака за счет раннего обнаружения предраковых и начальных стадий заболевания.

— Даже простое направление родственника или знакомого на профилактический осмотр может спасти жизнь, ведь выявление заболевания на начальной стадии значительно повышает шансы на успешное лечение. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов вылечить пациента. Поэтому врачи всего мира прикладывают усилия, чтобы увеличить количество случаев выявления рака именно на начальной стадии, — подчеркнул специалист.

В возрасте 50 лет и старше необходим регулярный иммунохимический анализ кала на скрытую кровь и/или колоноскопия. Женщинам после 30 лет необходимо ежегодное прохождение скрининга на рак и предраковые поражения шейки матки у гинеколога.

