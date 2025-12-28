Мой день здоровья

Конкурс детских рисунков, инициированный Всероссийским обществом пациентов «Остеорус», по традиции был посвящен отмечавшемуся недавно Международному дню борьбы с остеопорозом.

— Цель конкурса — рассказать о таком грозном заболевании, как остеопороз, о том, как важны правильное питание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом. «Как бы ты провел день здоровья?» — вопрос, который заставляет задуматься детей, многие из которых уже с ранних лет не расстаются с гаджетами, предпочитая их подвижным играм на улице. В этот раз ребятам было предложено изобразить любые сюжеты, связанные с ЗОЖ, — рассказал организатор конкурса, травматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук Радик Нурлыгаянов. — Доказано, что наращивание костной массы происходит до 25-30 лет. Если человек не набрал необходимого костного капитала к этому возрасту, в будущем, после 50 лет, резко возрастает риск переломов, поэтому так важна ранняя профилактика заболевания.

Руководитель территориального центра диагностики и лечения остеопороза Радик Нурлыгаянов много лет совмещает профессиональную деятельность с общественной. Он буквально бьет в колокола в средствах массовой информации, предупреждая об опасности малоподвижного образа жизни и неправильного питания будущих родителей. А также в формате лекций и веселых викторин для воспитанников детских садов и школьников. Заслуженный врач РБ, доцент кафедры медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины БГМУ, он более тридцати лет спасает пациентов от разрушительных последствий заболевания, вызванного нехваткой кальция в организме.

Лучшие рисунки участников конкурса — в этот раз ими стали ученики средней школы имени Героя Советского Союза Анвара Абдуллина села Дюмеево Илишевского района и воспитанники уфимского детского сада № 157 — красочно проиллюстрировали перекидной настенный и плакат-календари на 2026 год. А мы можем увидеть юных художников на фото в календарях.

Добавим только, что организовать конкурс помог земляк Радика Нурлыгаянова генеральный директор ООО «Медиа РБ Инжиниринг» Рамиль Зигануров, который вновь выступил спонсором проекта.

Прямая речь

Галина ЕВСТИФЕЕВА, заместитель руководителя Всероссийского общества пациентов с остеопорозом «Остеорус» (г. Ярославль):

— Всероссийский конкурс детского рисунка в 2025 году проводился в 14-й раз. За это время он получил широкую известность во многих регионах. Количество конкурсантов всегда разное, но все эти годы в нем принимает участие Башкортостан. Республика занимает одно из первых мест в России по просветительской работе в этом направлении во многом благодаря тому, что здесь живут и работают такие профессионалы и энтузиасты, как Радик Нурлыгаянов, который на протяжении многих лет прививает детям навыки здорового образа жизни.

Кстати, лучшие рисунки детей, в том числе из Башкортостана, иллюстрируют российский календарь на Новый год, который выпускается в Ярославле.