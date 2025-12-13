К врачу без очереди

О внедрении принципов бережливого производства рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в правительстве республики.

Их внедрение в учреждениях здравоохранения началось в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» и проекта «Новая модель организации оказания медицинской помощи». К 2024 году была проведена масштабная работа: в поликлиниках появились открытые регистратуры и комфортные зоны ожидания, удобная навигация и единый фирменный дизайн.

— Активное внедрение цифровых инструментов и сервисов позволяет повысить доступность и контроль за оказанием медпомощи, создать надежные онлайн-коммуникации с пациентом через единый медицинский портал и мобильное приложение, активно проводить телемедицинские консультации, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья, — рассказал глава регионального минздрава.

За пять лет реализовано 1565 проектов по бережливости. Основные результаты — ожидание неотложной помощи и приема у врача сократилось на 20 процентов, а удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской помощи поднялась с 42,5 процента в 2022 году до 60,6 процента в 2024-м.

С нынешнего года эта работа продолжается в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального проекта «Производительность труда». Теперь проект охватывает не только поликлиники, но также стационары и стоматологии.

— В следующем году дадим бой очередям перед кабинетами врачей, — пообещал Айрат Рахматуллин. — Согласно опросу минздрава РФ, именно ожидание у кабинета является критическим фактором для 50 процентов респондентов. В ноябре мы провели большое исследование пациентского пути, чтобы выявить основные причины возникновения очередей перед кабинетами специалистов в поликлиниках. В исследовании участвовали более двух тысяч человек в 34 поликлиниках. Проект включает несколько этапов: «Тайный пациент», опросы волонтерами. Мы уже получили результаты анкетирования, работаем над формированием плана мероприятий и системными решениями.

Министр также сообщил, что поликлиники на улице Губайдуллина и на улице Нежинской после масштабной модернизации откроются в середине декабря.