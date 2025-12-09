Психиатр-нарколог из Уфы рассказала, как бросить курить

По данным официальной статистики, за последние годы наблюдается замедление темпов снижения распространенности курения и прирост потребления иной никотинсодержащей продукции: вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака. Минздрав РФ напоминает: никотинсодержащая продукция наносит такой же вред организму, как и табачные изделия, а мифы об их безвредности — хорошо запланированная дезинформация табачной индустрии.

— Сейчас на электронные сигареты переходят и некоторые взрослые, теша себя мыслью, что это не настоящее курение. Но это самообман: привычка одна и та же, бросить ее так же трудно, а содержимое ничуть не менее токсично. Причем если обычную сигарету человек выкуривает за три-пять минут, то «парят» обычно минут 15 – 20. При курении электронных сигарет выделяется акролеин — чрезвычайно токсичное вещество, во время Первой мировой войны оно использовалось в качестве химического оружия; а также формальдегид — канцероген первой группы, — сообщила заведующая диспансерно-поликлиническим отделением №1 Республиканского клинического наркологического диспансера, психиатр-нарколог Ольга Запевалова.

Специалист посоветовала, куда обращаться желающим бросить курить. В каждой поликлинике есть кабинеты профилактики, которые занимаются ЗОЖ. Но лучше обратиться к наркологам. Есть хозрасчетные анонимные платные консультации. Как известно, 70% курильщиков хотят бросить курить, но только 5% бросает без посторонней помощи: идет психологическая защита.

— Молодежи можно и резко бросить, ничего с ними плохого от этого не случится. А тем, кому за 40, курильщикам с большим стажем нужны более щадящие способы, нужна помощь. Им лучше всего обратиться к врачу. Есть никотиновые пластыри, ингаляторы со сниженным содержанием никотина, которые облегчают отвыкание. Есть и иглорефлексотерапия, которая снижает потребность и уменьшает тягу к табаку. Существуют различные лекарственные препараты, которые снижают потребность в никотине, — объяснила Ольга Запевалова.

Фото: сайт Клинического центра медицинской реабилитации