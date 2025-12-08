Вирус под замок

Вирус гриппа начал циркулировать в Башкирии в начале ноября. По данным Управления Роспотребнадзора по РБ, грипп, который к нам пришел, — ожидаемый: он входит в состав вакцинных штаммов. Вакцинация остается наиболее эффективным методом борьбы с этим сезонным заболеванием, угрожающим серьезными осложнениями. О том, как проходит прививочная кампания против гриппа и почему в этом году ожидается максимальный охват вакцинацией населения республики, рассказали специалисты в ходе пресс-конференции в ИА «Башинформ».

Защита по максимуму

Коллективный иммунитет — это создание среди населения иммунной прослойки, замедляющей распространение инфекции, напомнила заместитель министра здравоохранения республики Елена Галимулина. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать против сезонного гриппа не менее 60% населения республики, то есть около 2,4 миллиона человек.

Увы, это значение до сих пор оставалось недостижимым: обычно удавалось привить около 50-53% населения. В 2023 году республика получила около 1,9 миллиона доз вакцины против гриппа, закупленной на средства федерального бюджета.

В 2024 году — около двух миллионов доз вакцины, было привито 55,3% населения.

— В этом году мы уже получили более 1,9 миллиона доз противогриппозной вакцины, все они распределены по медорганизациям, — рассказала Елена Галимулина. — Первая поставка была раньше, чем в предыдущие годы, — в августе, и прививать мы начали уже в сентябре. А после минздрав РФ выделил для республики еще 403 тысячи доз дополнительно, мы получили их буквально на днях. Благодаря этому мы впервые за много лет рассчитываем приблизиться к максимальному порогу вакцинации, привив 59% населения. Это очень отрадно для республики.

К настоящему моменту привито от гриппа уже около двух миллионов человек, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Елена Шакирова. Часть вакцины приобретена за счет бюджета республики в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан». План по вакцинации детей (667 тысяч человек) уже выполнен на 98%, по беременным (десять тысяч человек) — на 100%. Также привито 95% работающих в медицинских, образовательных, социальных и других организациях, 75% пожилых.

Ещё не поздно

— Мы уже входим в фазу острого подъема заболеваемости, — преду­предила Елена Шакирова. — На основании многолетних наблюдений в декабре ожидается пик первой волны. За последнюю неделю прирост случаев ОРЗ составил 19%, и традиционно половина из них — дети. Мы уже закрыли на карантин пять классов разных школ. По данным мониторинговых исследований и медицинских организаций, у нас уже третью неделю подряд циркулируют вирусы гриппа, пока что это единичные случаи.

Официально прививочная кампания продлится до 1 декабря, но до 31 декабря еще можно будет привиться, вакцина будет в поликлиниках, отметила специалист. В январе прививаться будет уже бессмысленно, так как на смену гриппу А первой волны придет более легкий грипп В.

Вирус гриппа у нас ежегодно меняется, но эти изменения прогнозируемы. При изготовлении очередной вакцины учитываются данные лабораторий и институтов вирусологии разных стран мира. По опыту предыдущих сезонов 99,9% отправленных в лаборатории вирусов оказываются идентичными вакцинным штаммам, отметила Елена Шакирова.

Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева рассказала о трех видах вакцины против гриппа, доступных жителям республики. «Ультрикс Квадри» — четырехвалентная вакцина, она содержит два антигена от гриппа А и два — от В. «Совигрипп» и «Флю-М» — трехвалентные. Детей прививают вакциной уменьшенной дозировки и без консерванта.

— Иммунитет вырабатывается через 14-21 день и держится 6-12 месяцев, — пояснила она. — Все зависит от иммунной реактивности организма, у маленьких детей и пожилых людей она иногда снижена, и после вакцинации ожидаемый титр антител может быть ниже. Таким людям следует избегать общественных мест в период максимальной заболеваемости.

Специалист напомнила о тяжелых осложнениях гриппа. Это, в первую очередь, пневмония, способная привести к летальному исходу, а также отит и синусит, которые могут вызвать вторичный менингит. Возможно обострение хронических легочных заболеваний — бронхиальной астмы и обструктивной болезни легких; болезней системы кровообращения, соединительных тканей и сосудов — аритмии, стенокардии, ревматоидного артрита, красной волчанки. Вирус гриппа подавляет иммунитет и открывает дорогу бактериальным инфекциям.

— Хочу напомнить, что вакцинация не предотвращает развитие заболевания, но она защищает от осложнений, — подчеркнула Елена Шакирова. — По статистике, доля привитых среди заболевших с лабораторно подтвержденным гриппом — не более 3%. Это важно и для здоровья населения, и для экономики — меньше трудовых потерь и затрат на оплату больничных. То есть вакцинация экономически обо­снована, поэтому работодатели республики активно участвуют в иммунной кампании против гриппа. За счет собственных средств предприятий в этом году вакцинировано около 18 тысяч сотрудников.

ВОПРОСЫ В ТЕМУ

— Я хочу привиться от гриппа. Как это сделать?

— Привиться от гриппа можно в любой поликлинике или ФАПе. Перед вакцинацией обязателен осмотр лечащего врача. Поэтому прежде всего нужно записаться на прием к участковому терапевту (или педиатру). Сделать это можно разными способами: через кол-центр минздрава по номеру 122, добавочный 2; через портал Госуслуг или мобильное приложение «К врачу»; через регистратуру поликлиники или доврачебный кабинет. Врач осмотрит вас и направит на вакцинацию.

Поликлиники и кабинеты вакцинации работают в две смены, до 20.00. Кроме этого, с учетом поступления новых вакцин запланированы дни открытых дверей по субботам, 28 ноября и 6 декабря. Дни открытых дверей пройдут в каждой поликлинике, но в каком именно филиале будут вакцинировать — следует уточнить заранее по телефону или на сайте поликлиники. Кроме того, в республике сформировано 83 мобильные медицинские бригады, которые могут выехать на дом к маломобильным гражданам или в учреждения социального обслуживания.

— Какие есть противопоказания для прививки?

— Вакцина от гриппа сделана на куриных эмбрионах, поэтому тем, у кого есть аллергия на куриный белок, надо быть очень осторожным. Также имеет значение гиперактивная реакция на предшествующую вакцинацию от гриппа. Врач взвесит все плюсы и минусы и примет решение, можно ли вам прививаться. Противопоказана вакцинация при обострении хронических заболеваний и в острой фазе заболеваний — может быть непредсказуемая реакция на вакцину.

— Как организм реагирует на прививку?

— После вакцинации возможна болезненность и уплотнение в месте укола, которое может сохраняться до недели. Иногда повышается температура тела: многие боятся такой реакции, но она говорит о том, что у человека хорошая иммунная реактивность и защитные титры у него будут высокие.