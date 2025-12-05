Не дать разгуляться бактериям-мутантам

Устойчивость бактерий к противомикробным препаратам включена Всемирной организацией здравоохранения в список десяти наиболее серьезных угроз человечеству. Она является причиной более 700 тысяч смертей в мире ежегодно, а к 2050 году, по оценкам экспертов, из-за этой проблемы может умирать до десяти миллионов человек в год.

Сегодня болезнетворные бактерии мутируют гораздо быстрее, чем разрабатываются новые антибиотики, а вызванные такими «мутантами» заболевания протекают тяжелее и хуже поддаются лечению. Типичный пример — внутрибольничные инфекции: чаще всего в их распространении виноваты штаммы, устойчивые к антибактериальным препаратам. Уже более 50 процентов штаммов синегнойной палочки и более 70 процентов энтеробактерий, распространенных в стационарах различных регионов России, невосприимчивы к действию антибиотиков, сообщил «Российской газете» ректор Смоленского госмедуниверситета Роман Козлов. Также известно об устойчивых вариациях возбудителя туберкулеза, золотистого стафилококка.

Среди причин возникновения устойчивости к антибиотикам выделяют их нерациональное и бесконтрольное использование, а также несоблюдение рекомендованной продолжительности приема препаратов. Медики напоминают: антибиотик — препарат рецептурный, назначать его должен только врач.

— Очень часто мы наблюдаем, как пациент назначает антибактериальный препарат сам себе «на всякий случай», или в тот период вирусной инфекции, когда он не требуется или когда не могут определить причину лихорадочного состояния. Все это ведет к тому, что многие антибиотики оказываются бесполезными, так как микробная клетка уже не реагирует на данный препарат, — рассказала заведующая приемным отделением республиканской клинической инфекционной больницы, врач-инфекционист Эльвира Мингазова.

Чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию, в аптеках ужесточили продажу антибиотиков, а в стационарах проводятся комиссии по проверке целесообразности их применения, добавила специалист.

Правительство России утвердило стратегию по предупреждению распространения антимикробной резистентности на период до 2030 года. Среди основных направлений стратегии — широкое информирование населения о проблеме, повышение уровня подготовки специалистов, жесткий контроль за применением препаратов в медицине, сельском хозяйстве и ветеринарии, а также развитие эпидемиологического мониторинга и создание новых лекарств.