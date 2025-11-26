Диагноз поставит доктор

«На спине у мамы, ей 67 лет, заметила какие-то пятнышки. По фото в интернете определила, что это кератомы. Опасны ли они, их обязательно надо удалить?» Ольга СИНИЦЫНА. Зианчуринский район.

Отвечает кандидат медицинских наук, врач-косметолог Клиники врачебной косметологии Бэла СЕЛЬСКАЯ

— Себорейный кератоз, или кератома — это доброкачественные новообразования на коже в виде единичных или множественных шероховатых бляшек.

Патогенез себорейного кератоза до конца не изучен. Встречаются случаи семейного заболевания. К образованию кератом предрасположены люди с сухой кожей, возраст которых превысил 40 лет. Но в последнее время кератоз встречается и в 25-30 лет.

Считается, что заболевание развивается из-за множества факторов, в первую очередь — из-за старения кожи, особенно при частом воздействии солнца. Хотя сами по себе кератомы не несут угрозы жизни и здоровью человека, иногда они могут доставлять дискомфорт: зуд, жжение, воспаление, кровоточивость, боль. Частое травмирование одеждой, мочалкой, бритвой и т. п. может привести к их распространению и увеличению, а в запущенных случаях — к перерождению в злокачественные образования. Поэтому рекомендуется их удалять.

Операцию по избавлению от кожного новообразования необходимо проводить в медицинской клинике только у сертифицированных специалистов тем способом, который наиболее подходит пациенту ввиду индивидуальных особенностей организма, — криодеструкция, электрокоагуляция, лазерная деструкция, при необходимости хирургическое удаление.

Для профилактики распространения заболевания необходимо избегать агрессивных солнечных лучей, принимая ванну, пользоваться мягкой мочалкой или губкой и нейтральными моющими средствами, следить за чистотой нижнего и постельного белья.

Чаще всего у пожилых людей кератомы появляются на спине, и человек иногда не знает об их существовании. Поэтому после 50 лет всем рекомендуется хотя бы раз в год посещать дерматолога, который поставит точный диагноз.