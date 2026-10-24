Тюпкильды — ловцы ветра

В генерирующей компании не смогли ответить на запрос редакции, сославшись на необходимость получения специального разрешения в головном офисе в Белокаменной. Тогда журналист «РБ», 20 лет назад участвовавший в пуске «вертушек», обратился к архивным материалам. Вот немного истории: три ветряных генерирующих электростанции были пущены 1 марта 2001 года, каждая высотой 40 метров, произведены в Австрии. Их общая мощность — 1,65 мВт. Например, в 2008 году они выработали 0,4 миллиона кВт-часов, в 2009-м — 0,1 млн, в 2010-м — 0,3 млн. Как видим, выработка у них неравномерная, тем не менее, несмотря на убыточность станций, они представляют интерес для энергетиков, так как изначально были пущены в порядке эксперимента — для наработки опыта.

Журналист обратился за комментарием к заслуженному ветерану отрасли, кандидату технических наук Шамилю Абдурашитову, в прошлом управляющему «Башкирэнерго» (1971 — 1988 г. г.), заслуженному энергетику БАССР, почетному энергетику СССР, создавшему в 1990-е годы новое предприятие «Ветроэн» по выпуску ветряных генерирующих станций. Несколько десятков их было установлено в Иглинском районе. Но «реформы», навеянные с запада, не позволили развиться новому направлению в энергетике Башкирии. Вот что сказал Шамиль Абдурашитов:

— Себестоимость киловатт-часа электричества ветряных станций ниже, чем на традиционных источниках генерации. Но этого можно достичь при условии, что «ветряки» будут полностью изготавливаться в нашей стране. На предприятии «Ветроэн», которое намечалось разместить в Демском районе, мы выпустили опытные образцы станций мощностью 16 кВт. К сожалению, в экономику вмешалась политика.