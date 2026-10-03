За руль — без переплаты

Отвечают специалисты портала «Объясняем.Башкортостан»

— При покупке в автосалоне следует обратить внимание на несколько важных моментов, чтобы не переплатить.

Если вы приобретаете автомобиль за собственные средства, без оформления автокредита, и цена озвучивается сильно ниже рыночной, — уточните условия. Иногда выгодная цена действует только при оформлении кредита или оплате дополнительных опций.

Внимательно читайте договор и документы, особенно обращайте внимание на пункты, напечатанные мелким шрифтом. Убедитесь, что в итоговую сумму включено именно то, что вам нужно.

Не платите аванс до осмотра автомобиля и понимания всех условий договора. Если же продавцы торопят с решением и оказывают давление — это повод еще раз все тщательно проверить.

Если вы оформляете автокредит, то все платные дополнительные услуги должны быть перечислены в заявлении на него. С 1 сентября 2025 года автосалоны обязаны получать ваше письменное согласие на каждую платную услугу, заранее проставленные за покупателя «галочки» запрещены.

От большинства дополнительных услуг, оформленных вместе с автокредитом, вы можете отказаться в течение 30 календарных дней и вернуть деньги полностью, если за это время вы ими не пользовались.

Вам могут предложить скидку на покупку автомобиля, но только если вы возьмете его в кредит или согласитесь на платные допуслуги. Если потом откажетесь от этих услуг или погасите кредит досрочно, продавец может настаивать на возвращении ему суммы скидки. В некоторых случаях ее назад не потребуют, но и стоимость допуслуг вам не вернут, если это не прописано четко в договоре.

Если вы оформляете КАСКО одновременно с кредитом, необязательно соглашаться на услуги страховщика, которого предложил банк. Вы можете выбрать его сами. Обязательного страхования для заемщиков нет, кроме страхования залога при ипотеке.

Если вам отказывают в кредите из-за нежелания подключать доп­услуги или не возвращают деньги за допуслуги, от которых вы отказались, можно обратиться за помощью в Банк России, Роспотребнадзор или к финансовому уполномоченному.