Всегда имей свой imei

Отвечает заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по РБ Ильгиз ХАЛИУЛЛИН

— В первую очередь необходимо заблокировать свою сим-карту у оператора и активировать «Режим пропажи» в сервисах поиска, если он был включен. Поэтому сразу после покупки гаджета мы советуем пользователям включить функцию «Найти устройство» (на андроиде) или «Локатор» (на айфоне).

И срочно обратиться в полицию. Для этого необходимо взять с собой паспорт и документы на сотовый телефон: чек, договор купли-продажи, гарантийный талон или коробку. Так вы докажете, что телефон ваш.

Кроме того, там будет указана самая важная информация — это imei-код телефона. Вообще, imei своего сотового лучше знать наизусть или где-то записать, чтобы он был под рукой в случае непредвиденной ситуации.

В заявлении необходимо указать свои данные, детально рассказать, где и когда произошла кража. Указать свидетелей, если таковые были, и возможных подозреваемых.

Также надо дать подробное описание украденного смартфона: модель, цвет, особые приметы — необычный чехол, наклейки, царапины, сколы. Сообщить приблизительную стоимость телефона, а также приложить его фотографию, которую можно найти в облачном хранилище или в соцсетях.

Если была включена функция удаленного поиска, нужно не забыть тоже об этом сказать сотрудникам полиции. Данное обстоятельство поможет им в поисках.

Чем скорее вы обратитесь в полицию, тем больше шансов найти телефон, пока злоумышленник не сменил imei, не использовал поддельную симку или не взломал аккаунт. Еще он может его продать через посредников, разобрать на запчасти, увезти в другой регион. Тогда — все. Поэтому нужно торопиться.

В качестве примера: на днях в Сибае женщина возвращалась домой, когда вдруг в наушниках у нее пропала музыка. Она остановилась, что поправить провод, но телефона в заднем кармане брюк не оказалось. А ее обогнала какая-то девушка.

Пострадавшая не мешкая обратилась в местное отделение полиции. Через двое суток злоумышленница была найдена. Ею оказалась 16-летняя местная жительница. Она призналась, что заметила у прохожей торчащий из кармана мобильник, подкралась и тихонько его вытащила.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за грабеж. Данная статья (ч.1 ст.161 УК РФ) относится к категории средней тяжести и предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. А срок давности — шесть лет с момента совершения преступления. Украденный телефон изъяли.

МВД по РБ рекомендует гражданам быть бдительными: если кто-то вас толкнул или подошел вплотную, необходимо сразу проверить у себя наличие кошелька и телефона. А став жертвой карманной кражи, — незамедлительно обратиться за помощью к стражам порядка.