Шесть шагов к онлайн-безопасности

Отвечает начальник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ Рамиль ТУХБАТУЛЛИН

— Чтобы гаджет помогал школьнику осваивать знания и не мешал заниматься, родителям необходимо правильно его отрегулировать.

Первый шаг — обновить операционную систему и установленные приложения. Старые версии ПО и приложений часто уязвимы и могут послужить мишенью для кибер­угроз.

Второй — включить двухфакторную аутентификацию. Причем во всех сервисах, привязанных к телефону ребенка: в мессенджерах, почте и облачных хранилищах.

Третий — запустить инструменты родительского контроля, чтобы ограничить доступ к нежелательному контенту и регулировать время использования гаджета. Здесь помогут встроенные средства вроде Family Link (для Android) или «Семейного доступа» (для iOS), а также сторонние приложения. С их помощью можно блокировать отдельные сайты и программы, а также задавать лимиты на использование устройства.

Четвертый — сформировать удобный набор приложений и минимизировать отвлекающие факторы. Для этого нужно установить на телефон все необходимое для учебы: электронный дневник, словари, приложения для чтения, офисные инструменты и облачное хранилище. Развлекательные сервисы — игры и соцсети — с главного экрана убрать или собрать в отдельную папку. Так они не будут постоянно попадаться на глаза и отвлекать от занятий.

Пятый — контролировать входящие звонки и рассказывать ребенку о потенциальных рисках. Родители должны регулярно просматривать журнал вызовов и разбирать вместе со своими детьми любые подозрительные номера. Нужно, чтобы ребенок уяснил простое, но важное правило: нельзя отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Шестой — постоянно закреплять навыки безопасного поведения в сети. Периодически проверять, насколько хорошо ребенок усвоил базовые правила цифровой гигиены. Например, такое: нельзя переходить по сомнительным ссылкам или открывать вложения от незнакомых отправителей. Регулярные беседы о цифровой грамотности помогут сформировать осознанное и безопасное взаимодействие с он­лайн-­пространством.