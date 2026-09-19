Кто оплатит медосмотр

Отвечает замруководителя Гострудинспекции в РБ Оксана ВАНСКОВА

— Представители ряда профессий при приеме на работу должны пройти обязательный медосмотр. Однако многие работодатели заявляют, что обязаны оплачивать только периодические медосмотры, когда человек уже является работником, а никак не предварительные. Но это противоречит Трудовому кодексу.

Все медосмотры в рамках трудовых отношений организует работодатель за свой счет, в том числе и при приеме на работу. Параллельно с заключением трудового договора новому сотруднику выдается направление на медосмотр, в котором указываются организация, должность, условия труда. Он его должен пройти в конкретной мед-организации, с которой у работодателя заключен договор.

Если работодатель все-таки не выдал направление и пришлось проходить медосмотр за свой счет, можно попросить возместить затраты на него после оформления трудовых отношений, приложив договор об оказании медуслуг и чеки. Тем не менее такой порядок считается нарушением.

Добавлю, что если сотрудник позже решит сменить место работы, воспользоваться результатами предварительного медосмотра, пройденного за свой счет, он не сможет: обследование привязано к конкретной организации, должности и условиям труда.