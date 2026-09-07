Аренда по льготе

Отвечают специалисты портала «Объясняем. Башкортостан»
— Предприниматели и самозанятые в Башкирии могут арендовать государственное и муниципальное имущество со скидкой до 60 процентов в первые годы работы. Это хорошая возможность снизить расходы на старте или расширить действующий бизнес.
Право на такую льготу могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые применяют налог на профессиональный доход (НПД). Такие условия действуют в рамках программы поддержки бизнеса в регионе.
Размер льготы следующий: в первый год аренды — 40 процентов от установленной ставки, во второй год — 60 процентов, в третий — 80 процентов. С четвертого года — полная ставка. При краткосрочной аренде (до 30 календарных дней) льгота не действует.
Свободные объекты можно увидеть на сайте Управления имуществом казны РБ, на сайте минземимущества республики есть опции «Свободные объекты для аренды (лизинга)» и «Свободные объекты для долгосрочного владения или пользования».
Если у вас есть заинтересованность по объекту, который находится в собственности республики, можно обращаться в Управление имуществом казны (г. Уфа, ул. Ленина, 61; тел. 8 (347) 218-18-00). Документы можно подать через МФЦ, почтой или через региональный портал Госуслуг. Для муниципальных объектов — в администрацию района/города, а для объектов на балансе учреждения/предприятия — к правообладателю.
Заявку можно подать через Госуслуги Башкортостана (если объект предоставляется без торгов), но если объект передается по итогам аукциона — заявку нужно направить через электронную торговую площадку, которая указана в извещении о торгах.