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7 Сентября , 04:15

Аренда по льготе

Хотим взять в пользование часть площадей в здании, которое принадлежит государству. Есть ли для этого какие-то особенные условия? Марат ВАИЗОВ. Уфа.

с сайта госинспекции труда РБс сайта госинспекции труда РБ
Фото:с сайта госинспекции труда РБ

Отвечают специалисты портала «Объясняем. Башкортостан»

— Предприниматели и самозанятые в Башкирии могут арендовать государственное и муниципальное имущество со скидкой до 60 процентов в первые годы работы. Это хорошая возможность снизить расходы на старте или расширить действующий бизнес.

Право на такую льготу могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые применяют налог на профессиональный доход (НПД). Такие условия действуют в рамках программы поддержки бизнеса в регионе.

Размер льготы следующий: в первый год аренды — 40 процентов от установленной ставки, во второй год — 60 процентов, в третий — 80 процентов. С четвертого года — полная ставка. При краткосрочной аренде (до 30 календарных дней) льгота не действует.

Свободные объекты можно увидеть на сайте Управления имуществом казны РБ, на сайте минзем­имущества республики есть опции «Свободные объекты для аренды (лизинга)» и «Свободные объекты для долгосрочного владения или пользования».

Если у вас есть заинтересованность по объекту, который находится в собственности республики, можно обращаться в Управление имуществом казны (г. Уфа, ул. Ленина, 61; тел. 8 (347) 218-18-00). Документы можно подать через МФЦ, почтой или через региональный портал Госуслуг. Для муниципальных объектов — в администрацию района/города, а для объектов на балансе учреждения/предприятия — к правообладателю.

Заявку можно подать через Гос­услуги Башкортостана (если объект предоставляется без торгов), но если объект передается по итогам аукциона — заявку нужно направить через электронную торговую площадку, которая указана в извещении о торгах.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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