+26 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Вопрос эксперту
6 Сентября , 04:15

Не дай себя покусать

Никогда не боялась собак, но недавно вдруг поняла, что перед несущимся на него злобным псом человек совершенно беспомощен. Шла по улице, и на меня с рыком бросилась неизвестно откуда взявшаяся псина, а ее хозяйка преспокойно шествовала метрах в двадцати сзади. Спасибо прохожим, помогли отогнать собаку, а я, если честно, просто остолбенела от испуга. Как правильно вести себя в подобных ситуациях? Наталья АБДУЛЛИНА. Уфа.

Альберт ЗАГИРОВАльберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Отвечает специалист Информационно-аналитического отдела по связям с общественностью УГЗ г. Уфы Екатерина ЧЕРНЫХ

— Главное при встрече с агрессивной собакой — не паниковать и не бежать. Действовать нужно осознанно. Вот четкий алгоритм, который поможет вам избежать укусов и травм.

— Прежде всего остановитесь. Самая частая ошибка — продолжать идти или бежать: собака воспринимает бегущего как добычу. Замрите на месте или очень медленно отступайте спиной к стене либо забору.

— Не смотрите в глаза собирающемуся напасть псу. Для любого животного прямой зрительный контакт — это вызов. Смотрите вниз или в сторону, но держите собаку в поле периферийного зрения.

— Создайте барьер между собой и пастью собаки. Подойдет любой предмет, который можно выставить перед собой, — зонт, сумка, куртка. Если есть время, раскройте зонт — это создаст «стену».

— Задействуйте голос. Команды должны быть твердыми, короткими и уверенными: «Фу!», «Стоять!», «Место!». Не кричите пронзительно — это провоцирует.

— Если нападение неизбежно, в первую очередь защищайте шею и лицо. Прижмитесь спиной к стене, спрячьте лицо в локтях, прикройте горло. Если собака вцепилась в руку — не вырывайте ее, чтобы не разорвать мышцы. Лучше надавить на пасть или набросить на голову собаки куртку.

Главное правило: никогда не поворачивайтесь к зверю спиной и не машите руками, собака может принять это за игру или угрозу. Научите этому детей и запомните: ваша безо­пасность — в вашей осознанности.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru