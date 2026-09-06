Не дай себя покусать

Отвечает специалист Информационно-аналитического отдела по связям с общественностью УГЗ г. Уфы Екатерина ЧЕРНЫХ

— Главное при встрече с агрессивной собакой — не паниковать и не бежать. Действовать нужно осознанно. Вот четкий алгоритм, который поможет вам избежать укусов и травм.

— Прежде всего остановитесь. Самая частая ошибка — продолжать идти или бежать: собака воспринимает бегущего как добычу. Замрите на месте или очень медленно отступайте спиной к стене либо забору.

— Не смотрите в глаза собирающемуся напасть псу. Для любого животного прямой зрительный контакт — это вызов. Смотрите вниз или в сторону, но держите собаку в поле периферийного зрения.

— Создайте барьер между собой и пастью собаки. Подойдет любой предмет, который можно выставить перед собой, — зонт, сумка, куртка. Если есть время, раскройте зонт — это создаст «стену».

— Задействуйте голос. Команды должны быть твердыми, короткими и уверенными: «Фу!», «Стоять!», «Место!». Не кричите пронзительно — это провоцирует.

— Если нападение неизбежно, в первую очередь защищайте шею и лицо. Прижмитесь спиной к стене, спрячьте лицо в локтях, прикройте горло. Если собака вцепилась в руку — не вырывайте ее, чтобы не разорвать мышцы. Лучше надавить на пасть или набросить на голову собаки куртку.

Главное правило: никогда не поворачивайтесь к зверю спиной и не машите руками, собака может принять это за игру или угрозу. Научите этому детей и запомните: ваша безо­пасность — в вашей осознанности.