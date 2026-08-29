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29 Августа , 04:15

Ноша школьнику по плечу

Дочь идет в первый класс. В магазинах столько разных рюкзаков, что глаза разбегаются. Какой лучше выбрать, чтобы ребенку было удобно и осанка не портилась?Александра КУЗНЕЦОВА. Уфа.

Раиф БАДЫКОВРаиф БАДЫКОВ
Фото:Раиф БАДЫКОВ

Отвечают специалисты министерства здравоохранения республики

— Роспотребнадзор установил нормы для школьных рюкзаков: вес пустого ранца учащихся младших классов не должен превышать 700 граммов. Для средних и старших допустимый максимум — один килограмм. Но при выборе рюкзака стоит обратить внимание и на другие критерии.

В идеале материал рюкзака должен быть легким и с водоотталкивающим покрытием. Еще один важный показатель — наличие светоотражающих элементов.

Рюкзак должен соответствовать росту ребенка. Его верхняя часть — примерно на уровне плеч, а нижняя не должна опускаться значительно ниже поясницы.

Плотная ортопедическая спинка помогает рюкзаку сохранять форму и распределять содержимое равномерно.

После регулировки лямок рюкзак должен плотно прилегать к спине, не болтаться и не тянуть ребенка назад. Лямки должны быть широкими, мягкими, регулируемыми и одинаково хорошо прилегать к плечам. Носить рюкзак на одном плече не стоит.

Ребенку должно быть комфортно носить ранец, поэтому не перегружайте его, контролируйте вес и посадку.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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