Выбор за вами

Отвечает начальник отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью министерства ЖКХ РБ Татьяна САФОНОВА

ТСЖ — объединение жильцов для самостоятельного управления домом, а УК — коммерческая организация, которая управляет домом за плату.

В ТСЖ договоры с поставщиками заключают сами жильцы, в УК — профессиональная команда, которая хорошо понимает нюансы дела.

Важные решения в ТСЖ принимаются на общем собрании. В УК — штатными специалистами, но в рамках полномочий, определенных договором и решениями собственников (на основании протокола общего собрания собственников).

ТСЖ заинтересовано в снижении платежей. УК ориентирована на получение прибыли для повышения качества услуг и комфорта жильцов.

В ТСЖ легко сменить подрядчика — решения принимаются на общем собрании собственников помещений. В УК это решение остается в компетенции самой управляющей организации.

ТСЖ подходит для активных собственников, которые готовы участвовать в управлении. УК — для тех, кто предпочитает делегировать это профессионалам. Таким образом, оба варианта имеют плюсы и минусы — выбор зависит от конкретных условий.