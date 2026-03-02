0 °С
2 Марта , 09:15

Чур нас от дипфейков!

Нас в последнее время уже совсем запугали разного рода фейками. Теперь уже нельзя верить ни своим ушам — мошенники голос могут подделать, ни собственным глазам — они же с помощью ИИ любой портрет смастерят, мама родная не отличит от оригинала. Вопрос — что делать, как с окружающими общаться без риска остаться с нулевым балансом на банковском счете? Маргарита ВОЛОКУШИНА. Уфа.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

Отвечает заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России — Национального банка по РБ Рамиль НАСИБУЛЛИН

— Действительно, дипфейки — одна из уловок, которую сегодня широко стали использовать кибермошенники для хищения денег. Напомню, что так называют виртуальные копии реальных людей. Своего рода это цифровые двойники, созданные аферистами с помощью нейросетей.

Создать такого двойника не составляет особого труда, ведь люди, несмотря на постоянные преду­преждения со стороны Банка России, правоохранительных и надзорных органов, продолжают размещать в интернете свои фотографии и личную информацию.

Злоумышленникам только остается сгенерировать с помощью специальной программы образ и разослать его родным и близким прототипа через мессенджеры или социальные сети. В таких видеороликах или аудиосообщениях «подделка» от имени реального человека рассказывает о тяжелой ситуации, в которой он якобы оказался.

Чаще всего это какая-нибудь серьезная болезнь или дорожная авария. При этом, конечно, срочно необходимы деньги. Мошенники от имени прототипа просят перевести средства на определенный счет. Бывает, аферисты создают дипфейки известных людей и отправляют сообщения от их имени. Расчет прост — человеку льстит, что к нему с просьбой обращается медийная личность.

Поэтому Банк России преду­преждает граждан: с помощью нейросетей можно подделать изображение кого угодно. Обезопасить себя от подобной провокации очень просто: нельзя никому верить. Особенно, когда речь заходит о деньгах.

Поэтому, получив голосовое или видеосообщение с просьбой о финансовой помощи, не нужно торопиться сразу переводить деньги. Разумнее вначале позвонить тому человеку, от имени которого поступила такая просьба. И перепроверить информацию. Если каждый возьмет данный совет за правило, это поможет избежать реальных неприятностей.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
