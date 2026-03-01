Больничный закроют онлайн

Отвечают специалисты министерства здравоохранения РБ

— Закрыть больничный лист теперь можно не выходя из дома и без посещения врача. Для этого вам понадобится установить приложение MAX. Чат-бот в мессенджере доступен круглосуточно. Он позволяет записаться на прием, отменить запись, показывает информацию о существующих записях.

Недавно в мессенджере MAX запустили телемедицинские консультации и возможность закрытия больничного листа.

Чтобы воспользоваться сервисом, пациент должен авторизоваться в MAX, запустить бота @rb_k_vrachu_bot или перейти по ссылке https://max.ru/rb_k_vrachu_bot. Затем нужно пройти идентификацию по СНИЛС и дате рождения, и сервис предложит выбрать услуги.

За 15 минут до телемедицинской консультации пациент получает ссылку на видеозвонок. В ходе приема можно обмениваться с врачом сообщениями и файлами.

При подтверждении выздоровления врач имеет право закрыть больничный дистанционно.

Всего за пару дней через приложение проведено 43 телемедицинские консультации, и девять человек успешно закрыли свои больничные.