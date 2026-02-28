Правила безопасного займа

Отвечает заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России — Национального банка по РБ Ленар ГАБДУЛЛИН

— Прежде всего проверьте, входит ли компания в государственный реестр микрофинансовых организаций. Сделать это можно на сайте Банка России. Если компании в этом реестре нет, обращаться туда не стоит.

Внимательно прочитайте договор, прежде чем подписать. По закону вы имеете право взять пять дней на раздумье и изучение документов. За это время условия займа для вас не могут измениться. Обязательно сверьте данные в договоре и в реестре МФО: полное и сокращенное наименования, ОГРН, ИНН, адрес. Иногда мошенники копируют сайты известных МФО, используют похожие названия и логотипы. Сверка реквизитов в договоре позволит избежать ловушки.

Если все хорошо, обратите внимание на первую страницу договора: в правом верхнем углу в квадратных рамках должна быть указана полная стоимость займа в процентах и в рублях. Сейчас для займов до одного года совокупный долг заемщика, включая все проценты и комиссии, не может превышать 130 процентов от первоначальной суммы займа. Однако уже с 1 апреля 2026 года этот лимит снизится до 100 процентов. То есть если вы возьмете 50 тысяч рублей, то должны будете вернуть не более 100 тысяч.

В ближайшее время вступят в силу и несколько других значимых нововведений. Они призваны уберечь заемщиков от попадания в долговую кабалу, защитить от мошенников и устранить недобросовестные практики на рынке микрофинансирования.