24 Февраля , 09:15

МРОТ пошёл в рост

С 1 января повысили минимальный размер оплаты труда. Как это отразится на заработной плате? Как изменятся различные пособия и отпускные?Антон КИСЛИЦЫН. Стерлитамак.

Евгений СОКОЛОВ
Фото: Евгений СОКОЛОВ

Отвечает главный специалист по нормированию и оплате труда Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рита ИШНИЯЗОВА

— С учетом уральского коэффициента, минимальный размер оплаты труда в Республике Башкортостан составляет 31156,95 рубля для работников бюджетной сферы. Если сотрудник работает на полную ставку, его заработная плата не может быть ниже этой суммы.

Заработная плата включает оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты, а также иные доплаты. Однако Конституционный суд РФ разъяснил, что в МРОТ не включаются выплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, за сверхурочную работу; доплаты за совмещение профессий и должностей, а также компенсационные выплаты.

От величины МРОТ также зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат. С 1 января больничные выплачиваются в повышенном размере. Максимальный размер пособия — 6827 рублей в день, а минимальный вырос вслед за увеличением МРОТ. Максимальный размер декретного пособия увеличен и теперь составляет 955836 рублей за стандартный больничный в 140 дней. Минимальная выплата в Башкортостане — 143407,60 рубля с учетом районного коэффициента.

Оплата одного дня отпуска не может быть ниже среднего дневного заработка, рассчитанного из МРОТ по республике, — 1063,38 рубля в день.

Начисление заработной платы ниже МРОТ влечет административную ответственность. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторных нарушениях санкции ужесточаются.

Автор: Жанна МИРОНОВА
