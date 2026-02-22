Зарплата по штатному расписанию

Отвечает заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана ВАНСКОВА

— Сразу хочу подчеркнуть, что испытательный срок устанавливается не до заключения трудового договора, он — одно из его условий, то есть работник проходит испытание уже будучи официально оформленным. Еще один момент, так как речь идет о студентке. Испытание при приеме на работу не устанавливается для работников младше 18 лет; выпускников, получивших среднее профессиональное или высшее образование по программам, имеющим государственную аккредитацию, и впервые, в течение одного года после получения диплома, поступающих на работу по полученной специальности. Что касается заработной платы. Трудовое законодательство запрещает устанавливать на время испытательного срока зарплату ниже той, которая предусмотрена штатным расписанием.

Отмечу также, что срок испытания в любом случае не может превышать трех месяцев, за исключением руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств — для них он может быть установлен до шести месяцев. Важно также знать, что в срок испытания не засчитываются время нахождения сотрудника на больничном и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.