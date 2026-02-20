0 °С
20 Февраля , 09:15

Не берите чужую расчёску

Моя 10-летняя дочь рассказала, что одноклассница часто просит у нее расческу. Почему нельзя пользоваться чужой и давать свою посторонним людям? Айгуль КАМАЛЕТДИНОВА. Баймак.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

Отвечает ведущий арт-директор уфимского салона красоты, призер чемпионатов России по парикмахерскому искусству стилист Гульнара БАКИРОВА

— Расческа — прямой путь передачи паразитов, грибковых инфекций, бактериальных инфекций.

Также следует знать, что на расческе остаются частички кожного сала, особые для каждого человека, и остатки средств ухода, поэтому они могут нарушить индивидуальную микрофлору и баланс кожи. Не исключено, что использование чужой расчески может вызвать раздражение кожи головы и аллергию.

Автор: Зинаида СОКОЛОВА
