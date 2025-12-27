Кто опоздает, тот успеет

Отвечает заместитель начальника отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по РБ Альмира ИДРИСОВА

— Приведу пример, когда тур­оператор отменил обратный рейс и не предложил клиенту альтернативного способа вернуться в Россию. Тогда пассажир вынужден был за свои деньги снова купить обратные билеты в надежде, что в дальнейшем туроператор компенсирует затраты. Однако этого не случилось, и гражданин обратился в суд.

Районный суд привлек наше ведомство, чтобы составить заключение по делу о защите прав потребителя. Наши специалисты отправили документ в суд, который поддержал позицию Роспотребнадзора и обязал туркомпанию не только оплатить стоимость авиабилетов потребителя, штрафы и другие расходы, но и компенсировать моральный вред.

Рекомендуем в схожей ситуации обращаться за консультацией к нашим специалистам по телефону горячей линии 8 800-77-50-170.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В России с 1 марта 2026 года вступят в силу новые авиаправила Минтранс России обязал авиакомпании возвращать пассажирам средства за опоздавшие рейсы.

Как сообщил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин, новые правила значительно расширят права пассажиров. К примеру, авиаперевозчик будет обязан кормить пассажиров по графику, сохранять возврат билета при опоздании на рейс, а также возмещать стоимость перелета при значительной задержке рейса.

Самое значительное новшество — возможность сохранить второй и следующие билеты по маршруту при опоздании на первый рейс. Кроме того, компенсацию стоимости билета можно будет вернуть, если самолет задержался настолько, что продолжать поездку пассажиру уже бессмысленно.

Кроме того, по новым правилам все пассажиры должны будут получать воду в течение часа после задержки рейса на два часа, а горячее питание — через два часа после задержки на четыре часа. Сейчас перевозчик затягивает предоставление питания на неопределенное время.

И самое главное — пассажиры смогут вернуть полную стоимость авиабилетов даже при незначительной задержке вылета — от 30 минут.