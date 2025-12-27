-9 °С
Снег
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Вопрос эксперту
27 Декабря , 09:15

Кто опоздает, тот успеет

В последнее время задержки авиарейсов стали обыденным явлением. Самое обидное, когда «сгорают» билеты еще и на стыковочные рейсы. Неужели нет никаких способов как-то компенсировать потери? Айгуль Имаева. Краснокамский район.

с сайта уфимского аэропорта
Фото: с сайта уфимского аэропорта

Отвечает заместитель начальника отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по РБ Альмира ИДРИСОВА

— Приведу пример, когда тур­оператор отменил обратный рейс и не предложил клиенту альтернативного способа вернуться в Россию. Тогда пассажир вынужден был за свои деньги снова купить обратные билеты в надежде, что в дальнейшем туроператор компенсирует затраты. Однако этого не случилось, и гражданин обратился в суд.

Районный суд привлек наше ведомство, чтобы составить заключение по делу о защите прав потребителя. Наши специалисты отправили документ в суд, который поддержал позицию Роспотребнадзора и обязал туркомпанию не только оплатить стоимость авиабилетов потребителя, штрафы и другие расходы, но и компенсировать моральный вред.

Рекомендуем в схожей ситуации обращаться за консультацией к нашим специалистам по телефону горячей линии 8 800-77-50-170.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В России с 1 марта 2026 года вступят в силу новые авиаправила Минтранс России обязал авиакомпании возвращать пассажирам средства за опоздавшие рейсы.

Как сообщил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин, новые правила значительно расширят права пассажиров. К примеру, авиаперевозчик будет обязан кормить пассажиров по графику, сохранять возврат билета при опоздании на рейс, а также возмещать стоимость перелета при значительной задержке рейса.

Самое значительное новшество — возможность сохранить второй и следующие билеты по маршруту при опоздании на первый рейс. Кроме того, компенсацию стоимости билета можно будет вернуть, если самолет задержался настолько, что продолжать поездку пассажиру уже бессмысленно.

Кроме того, по новым правилам все пассажиры должны будут получать воду в течение часа после задержки рейса на два часа, а горячее питание — через два часа после задержки на четыре часа. Сейчас перевозчик затягивает предоставление питания на неопределенное время.

И самое главное — пассажиры смогут вернуть полную стоимость авиабилетов даже при незначительной задержке вылета — от 30 минут.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru