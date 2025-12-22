-16 °С
22 Декабря , 09:15

И за один день блокады

Слышали, что изменились правила признания жителей блокадниками. Кто может получить этот статус? Елена ЗАХАРОВА. Уфа.

Фото: с сайта минтруда РБ

Пресс-служба министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ поясняет

— Знак «Жителю блокадного Ленинграда», дающий право на меры социальной поддержки, теперь будет вручаться по новым правилам. Ранее блокадниками признавались граждане, прожившие в осажденном Ленинграде минимум четыре месяца.

Теперь на этот статус могут претендовать те, кто провел там хотя бы один день.

Историческая справедливость восстановлена по предложению общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Президент страны Владимир Путин поддержал инициативу.

Блокадники имеют право на целый ряд мер поддержки — вторую пенсию по инвалидности, ежемесячную денежную выплату, компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ. Они также могут получить путевку в оздоровительный пансионат, пользоваться транспортными льготами, имеют право на улучшение жилищных условий.

Жители Башкирии, проживавшие в годы блокады в Ленинграде и не имеющие знака, могут обратиться в филиал республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства или в комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
