Производственная травма: защищайте свои права!

Отвечает руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна АСТРЕЛИНА

— Для начала поясню, что закон обязывает работодателя проинформировать о произошедшем несчастном случае уполномоченные органы. При легкой травме он направляет извещение в Социальный фонд, при тяжелом либо смертельном — информирует Социальный фонд, Гострудинспекцию по месту происшествия несчастного случая, прокуратуру, муниципалитет. Сделать это он должен в течение суток. Если извещения нет, такой случай называется сокрытым.

Нам часто задают вопрос: может ли работник, утверждавший, что травма бытовая, и это указано при обращении в больницу, добиться проведения расследования? Может. Более того, чаще все так и происходит. Пострадавшие сначала идут на поводу у работодателя и лишь спустя время, не получив от начальства обещанных мер поддержки, обращаются к нам в Гос­трудинспекцию. Мы проводим расследование факта травматизма независимо от его тяжести, по итогам которого также составляется акт Н-1, если случай признается связанным с производством. Только вот проблема в том, что драгоценное время зачастую бывает упущено — ведь от того, насколько оперативно мы получим информацию о несчастном случае, зависит объективность проведенного расследования. Есть факты, когда работники сообщают о произошедшем через год-два — расследование, конечно, проводится, срока давности здесь нет, но уже трудно найти очевидцев, установить все обстоятельства. Поэтому лучше обратиться с соответствующей информацией к нам как можно раньше.