29 Ноября , 09:15

Производственная травма: защищайте свои права!

Три месяца назад муж получил травму на работе. Думали, просто ушиб, оказалось, серьезный перелом. В больницу поехали из дома, поэтому начальник упросил супруга сказать, что ногу он повредил во дворе, обещал все компенсировать. Что-то нам заплатили, конечно, после больничного дали отпуск, но муж все еще не может полностью восстановиться и ездить на вахты в ближайшее время точно не в состоянии. Руководство уже намекнуло, что другой работы для него нет. Можно ли сейчас добиться признания травмы производственной или уже нет? Хотелось бы получить разъяснение специалиста. Светлана ГАРИПОВА. Аургазинский район.

Александр ДАНИЛОВ
Фото: Александр ДАНИЛОВ

Отвечает руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна АСТРЕЛИНА

— Для начала поясню, что закон обязывает работодателя проинформировать о произошедшем несчастном случае уполномоченные органы. При легкой травме он направляет извещение в Социальный фонд, при тяжелом либо смертельном — информирует Социальный фонд, Гострудинспекцию по месту происшествия несчастного случая, прокуратуру, муниципалитет. Сделать это он должен в течение суток. Если извещения нет, такой случай называется сокрытым.

Нам часто задают вопрос: может ли работник, утверждавший, что травма бытовая, и это указано при обращении в больницу, добиться проведения расследования? Может. Более того, чаще все так и происходит. Пострадавшие сначала идут на поводу у работодателя и лишь спустя время, не получив от начальства обещанных мер поддержки, обращаются к нам в Гос­трудинспекцию. Мы проводим расследование факта травматизма независимо от его тяжести, по итогам которого также составляется акт Н-1, если случай признается связанным с производством. Только вот проблема в том, что драгоценное время зачастую бывает упущено — ведь от того, насколько оперативно мы получим информацию о несчастном случае, зависит объективность проведенного расследования. Есть факты, когда работники сообщают о произошедшем через год-два — расследование, конечно, проводится, срока давности здесь нет, но уже трудно найти очевидцев, установить все обстоятельства. Поэтому лучше обратиться с соответствующей информацией к нам как можно раньше.

Автор: Наталия ГАЙСИНА
