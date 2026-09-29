Букет по цене школьной формы?

Посмотрев на днях страницы социальных сетей, поняла, что если вы против доброй старой традиции, то, пожалуй, не стоит об этом высказываться в интернете. Потому что всегда найдутся родители, которые прозрачно намекнут либо вполне доходчиво объяснят, что вы не просто меркантильная особа, но и неблагодарная мамочка. Что вашего лоботряса обучают разным наукам, а вы жалеете сто рублей учителю в такой день.

31 августа я встретила около дома соседку с пышным букетом роз, украшенных нежной гипсофилой.

— Почем красота? — не удержалась от вопроса.

— 1750 рублей, и это не самый дорогой букет, — ответила мама школьницы, одна воспитывающая двоих детей. Кто там говорил про сто рублей?

Дорогие учителя! Поверьте, родители и дети любят и уважают вас и рады встретиться в новом учебном году. Но кроме тех, для кого 1 сентября — действительно незабываемый праздник встречи с одноклас-сниками, педагогами и родной школой, есть те, для кого последние дни августа — возможность воспользоваться случаем и приумножить свои доходы. И так порой хочется объявить такой торговле бойкот!

Классная руководительница знакомого пятиклассника на встрече с родителями попросила не приносить в этот день больших букетов, достаточно по одному цветку. И что интересно: несмотря на просьбу, ей принесли букеты цветов, композиции из сладостей, фруктов, орехов, даже из чая, но те, кто пришел с одной розочкой, не почувствовали себя неловко.

Почтальон Печкин объяснил, что был такой злой, потому что у него велосипеда не было. Наши учителя — гуманисты, не будут злиться на ученика, даже если он не принесет ни одного цветка, ведь главный подарок для них — хорошая успеваемость.

А вот что пишет о том, как они поздравляют своего учителя, уфимка Юлия Алексеева:

«Наш классный руководитель в этом году предложила родителям поучаствовать в акции «Дети вместо цветов», которую проводит Уфимский хоспис. Все поддержали эту идею.

Вместо множества отдельных букетов мы подарили учителю один общий — от класса, а сэкономленные деньги перечислили на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями. Ученики получили от организатора акции наклейки с ее символикой (на рюкзак или одежду), открытку для педагога и благодарность классу. После торжественной линейки наш учитель провела с детьми беседу о добре, милосердии и отзывчивости.

Впереди День учителя и другие праздники. Почему бы не сделать это благое дело доброй традицией?»

Так что думайте сами, решайте сами...

КСТАТИ

— Акция «Дети вместо цветов» проводится Уфимским хосписом пять лет, в ней ежегодно участвуют школы практически из всех районов Башкирии, — рассказала координатор акции Руфина Бускунова. — На сегодняшний день собрано более 341 тысячи рублей, и деньги продолжают поступать отовсюду. На эти пожертвования для маленьких подопечных хосписа будут приобретены необходимое оборудование, гигиенические расходники и специальное питание для паллиативных детей.