Пришёл, удивил, победил

Всероссийский конкурс «Сельское подворье» называют фестивалем из-за масштаба вовлеченности и праздником — из-за его красочности и хорошего настроения участников. Он давно перестал быть просто смотром достижений по выращиванию овощных и плодовых культур и цветов.

Мероприятие дарит пожилым людям возможность встретиться, пообщаться, поделиться секретами садоводства, продать излишки урожая и наглядно показать, что и на пенсии можно заниматься любимым делом, поддерживать здоровье, сохранять бодрость и душевное равновесие.

Организатором в очередной раз выступила Хайбуллинская районная организация ветеранов.

— Этот конкурс проводится пятнадцатый сезон, — отметила ее председатель Рсбика Аллагулова. — Его основная цель — приобщение наших пенсионеров к активному образу жизни. В нашем районе 14 сельсоветов. В этом году мы поделили их на четыре площадки, которые разместились в селах Татыр-Узяк, Степной, Подольск и деревне Янтышево. В июле на их территориях прошли первые отборочные туры, на которые каждое сельское поселение делегировало хозяев подворий, приготовивших красочные выставки и увлекательные презентации.

С особым размахом прошел конкурс в селе Степной, в котором участвовали жители Акъярского, Федоровского и Новозирганского сельсоветов. Здесь свои достижения представили Рита Тулябаева и Раис Билалов из Степного, Рамзиля Юлдашбаева и Роза Рахметова из Акъяра, Файма Абдуллина из Федоровки, супруги Рафик и Фирдаус Габбасовы из Абубакирово, а также Минниса Рахметова и Хисаметдин Аскаров из деревни Илячево и супруги Рифкат и Гульмира Канчурины из Нового Зиргана.

Сельские труженики с гордостью демонстрировали плоды садоводства, ремесленные изделия и кулинарные изыски. Столы ломились от разнообразных блюд и заготовок, молочных продуктов, букетов цветов. А рядом возлежали неподъемные тыквы и украшенные рисунками кабачки. Каждое подворье стало примером трудолюбия и любви к родной земле.

Все участники конкурса получили благодарственные письма и памятные подарки.

Всероссийский проект «Сельское подворье» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Количество его участников растет с каждым годом. Пенсионеры соревнуются в номинациях «Лучший садовод», «Лучший овощевод», «Лучший цветовод», «Лучший пчеловод» и других. Победители поощряются оборудованием для развития своих хозяйств, а съемочная группа местного телевидения создает циклы сюжетов об активной жизни ветеранов и их семейных трудовых традициях.