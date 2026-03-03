И будет больше улыбок

— Ортопедические конструкции для полости рта не имеют запаха. Неприятный запах может возникать из-за остатков пищи и бактериальных отложений, которые накапливаются на поверхности искусственных зубов. Чтобы избежать его появления, важно регулярно и правильно чистить их, после еды ополаскивать под струей воды.

Для чистки протеза можно использовать только мягкие зубные щетки либо ультразвуковые. Металлические или жесткие щетки, губки, нити-флоссы, ершики, зубные порошки и пасты с высоким содержанием абразивов (к примеру, отбеливающие) могут повредить поверхность пластика. Протез можно чистить жидким мылом, его следует дезинфицировать 1–3 раза в неделю в зависимости от материала конструкции и скорости загрязнения.

Важно знать, что зубные конструкции ни в коем случае нельзя кипятить или ошпаривать кипятком — высокая температура деформирует пластик. На ночь съемный протез можно убирать в специальную коробочку, подальше от домашних питомцев и маленьких детей.

И, конечно, не следует откладывать протезирование, так как при отсутствии зубов возникает атрофия костной ткани и в дальнейшем лечение будет либо затруднено, либо вообще невозможно. Также может измениться прикус, что усложнит установку конструкций. Берегите зубы, хотя бы раз в год посещайте стоматолога, даже если ничего не беспокоит, — советует доктор.

КСТАТИ

Согласно постановлению правительства Республики Башкортостан № 489 от 20 октября 2025 года, участники СВО имеют право на однократное бесплатное протезирование. Стоимость услуги — не более 100 тысяч рублей.

В случае превышения данной суммы допускается доплата разницы участником СВО из собственных средств. Инвалиды обслуживаются в первую очередь. Для определения потребности в зубопротезировании участникам СВО необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления. Протезирование зубов осуществляется при наличии всех необходимых документов в Республиканской стоматологической поликлинике по адресу: г. Уфа, ул. Заводская, 15.