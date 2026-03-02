Романтик, не боявшийся перемен

Мой отец родился в семье героя Великой Отечественной войны и простой деревенской труженицы в тяжелый послевоенный год. В те времена в деревне Уразаево Караидельского района никого не удивляло наличие семерых детей. Все его братья и сестры выросли. Мой дед, Микиш Микишкинович, награжденный за боевые заслуги орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», а также «За взятие Кенигсберга» и «За взятие Берлина», всегда оставался главным человеком, которым гордится папа. И я горжусь своими предками и родителями.

Отцу мамы тоже повезло вернуться с войны. Шамидан Алеевич Алеев был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией» и «За освоение целинных земель».

В октябре папе исполнится 80 лет, за его плечами богатая событиями жизнь. Еще до армии, узнав из газеты «Труд» об открытии училища механизации сельского хозяйства в селе Чингирлау Кызылординской области Казахстана, он поступил туда и через год, получив специальность тракториста-комбайнера, остался поднимать целину. Узнал, как нелегко добывается хлеб, вспоминает, какие бескрайние были там поля.

Осенью его призвали в армию. После трех лет службы в Казахстане вернулся в родное Уразаево, и снова объявление в газете поманило в другие края, на этот раз в Ишимбай на курсы слесарей-высотников. Получив новую рабочую профессию, отправился в Татарстан на строительство шинного завода в Нижнекамске. Год поработал монтажником-высотником, уехал в Уфу, где ремонтировал вагоны. Тогда же женился на симпатичной девушке Елене Алеевой. Она работала в пряничном цехе Уфимского хлебокомбината. Отец до сих пор любит пряники.

Узнав, что недалеко от деревни Кушкуль в Благовещенском районе работает бригада буровиков, нашел ее, пройдя пешком из дома 12 км. Договорился с мастером о приеме на работу. С этого времени и до самой пенсии бурил нефтяные скважины.

В 1971 году родилась я, через три года — сестра Ирина. В 1974 году компания «Уфанефть» начала строить в Павловке жилые дома. Отец получил здесь квартиру. А мама устроилась санитаркой в Павловский детский противотуберкулезный санаторий, где проработала 23 года.

Но не только зарабатыванием на хлеб насущный занимался мой отец. С юности он собирал жемчужины творчества своего народа — марийские частушки, пословицы. Потом стал пополнять их собственными сочинениями. За десятилетия появилось немало стихотворных рукописей. Выйдя на пенсию, благодаря помощи главы Нуримановского района Вилдана Ситдикова, секретаря Совета администрации района Олега Шустикова и других неравнодушных людей он выпустил три поэтических сборника. Первый — «Частушки восточных мари» — содержит 750 частушек, часть которых принадлежит автору издания. В остальных книгах — его стихи о войне, людях труда, природе родного края. Книги иллюстрированы фотографиями родных, друзей, односельчан, пейзажами.

Отец подарил сборники частушек жителям Караидельского, Мишкинского и Нуримановского районов. Он желанный гость культурно-массовых мероприятий, где выступает со своими стихами. Мечтает издать поэтический сборник для более широкого круга читателей на русском языке.

Поселок Павловка,

Нуримановский район.