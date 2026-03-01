Я и сегодня ощущаю его любовь

Авторы уникального сборника — потомки 28 участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, жители села Таптыково, деревни Осоргино Уфимского района и их земляки, живущие в Уфе, Межгорье, Белорецке. Они откликнулись на предложение краеведа Наили Семичевой издать книгу о своих отцах и прислали ей письма-воспоминания, а также документальные свидетельства эпохи — фотографии.

Неудивительно, что в этот вечер в адрес Наили Рафаиловны прозвучало много слов благодарности за инициативу и огромный труд. «Спасибо, папа!» — пятая из ее краеведческих книг. Все они посвящены истории села Таптыково, его основателям, участникам Великой Отечественной войны. В 2018 году родилась идея создания документального фильма о селе. На предложение Семичевой отозвались нынешние хозяева усадьбы помещиков Стобеус Евгений и Мария Дубинины и уфимские краеведы. Известный искусствовед, историк, журналист Айгуль Усманова на основе найденных документов создала фильм, который, без сомнения, имеет большую историческую ценность.

На премьере фильма в октябре того же года доктор исторических наук Михаил Роднов, публицист Анатолий Чечуха, краеведы Павел Егоров, Янина Свице, Ирина Ентальцева рассказали местным жителям об истории села. Большую помощь в ее увековечении оказал тогда глава Таптыковского сельсовета Радик Самигуллин, который в марте 2024 года героически погиб в зоне специальной военной операции.

Тема пятой книги возникла у Наили Семичевой во время похорон зятя. Ее 14-летняя внучка Татьяна навсегда запомнит 1 сентября 2024 года, когда отец, проводив ее в школу, пообещал, что обязательно вернется. Классный руководитель девочки, узнав о решении Сергея Конева принять участие в СВО, пригласила его в класс, где ребята дружно пожелали возвращения с победой. Однако их пожеланиям не суждено было сбыться. После ранения в руку боец наспех перебинтовал ее и снова пошел в бой, как оказалось, последний. Он погиб 25 сентября.

— Танюша очень тяжело восприняла известие о его гибели, и я решила, что нужно сказать спасибо мужчинам, которые так нужны своим детям, сохранить добрую память о тех, кто не пожалел жизни за спасение Отечества, — говорит Наиля Рафаиловна.

В предисловии к книге Анатолий Чечуха написал о своем отце, которого давно уже нет на свете: «Я и сегодня ощущаю его любовь, и сегодня хочу порой обратиться к нему за советом, думаю, что он-то уж точно нашел бы выход из той или иной ситуации. И, вспоминая его поступки и слова, я выход нахожу». Одна из авторов издания Юлия Репецкая сказала, что эта книга наполнена светом и человеческим достоинством.

Труд составителя сборника высоко оценила и заместитель главы администрации Уфимского района Люцина Ризванова, присутствовавшая на презентации.

Сегодня Наиля Семичева полна творческих планов. Учится в заочной школе архивного волонтера. Постигая секреты поиска семейных корней, погружаясь в атмосферу старинных документов, она верит, что новые знания помогут в работе над следующими книгами.