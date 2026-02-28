Привилегия возраста

Тринадцатая Декада зрелого возраста, прошедшая в Сочи, стала настоящим праздником здоровья, новых знаний и хорошего настроения для 800 с лишним представителей старшего поколения из разных уголков России. Своими впечатлениями о незабываемых днях поделилась наш внештатный корреспондент.

В городе Сочи сказочно очень

Вот уже 11 лет город-курорт становится площадкой для обсуждения тем, важных для людей старшего возраста. В 2023 году яркий фестиваль ветеранов прошел здесь под девизом «Танцы. Музыка. Душа», в 2024-м — «Любовь и зрелость в бурные времена», а в прошлом году — «Зрелость в России — время созиданий».

Сочи прекрасен в любое время года. Здесь много достопримечательностей: Приморская набережная, Курортный проспект, Морской порт, Олимпийский парк, горнолыжные курорты Красной Поляны и курортный городок в Адлерском районе. В этот сказочный край съехались самые активные ветераны из Тюмени, Красноярска, Бийска, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, а также группы из Москвы и Санкт-Петербурга, Перми, Оренбурга, Волгограда и Воронежа. Нашу делегацию, самую большую (78 человек), возглавила председатель правления региональной общественной организации по пропаганде здоровья населению «Искусство здоровья» РБ Рима Шайдуллина. Благодаря основателю и идеологу Декады зрелого возраста Дмитрию Богданову Рима Римовна проводит в республике подобные декады на базе санаториев «Зеленая роща», «Сосновый бор», «Юматово». Кстати, ее авторский проект «Декада старшего поколения» занял первое место во всероссийском конкурсе лучших практик популяризации ЗОЖ на территории РФ. В конце прошлого года ей был вручен диплом победителя конкурса с международным участием.

В рамках сочинского фестиваля мы не только хорошо отдохнули в пансионате «Бургас», прошли курс санаторно-курортного лечения, насладились красотами Сочи и Красной Поляны, но и посетили более ста семинаров, тренингов, мастер-классов, развивающих игр, спортивных и культурных мероприятий. Участники Декады даже «поболели» с трибун Дворца спорта «Большой» за любимую команду «Салават Юлаев» во время ее встречи с командой хоккейного клуба «Сочи».

«Северной ходьбой» обойдём весь шар земной

Говоря о спортивной программе, нельзя не поблагодарить чету Зарубиных — профессиональных тренеров по скандинавской ходьбе. В семь утра на спортплощадке пансионата они начинали спортивную разминку, переходящую в прогулку по набережной. Речевкой любителей спорта стали слова «А мы «северной ходьбой» обойдем весь шар земной». Зарубины обучали правильной ходьбе с палками и дыхательной гимнастике по методике Александры Стрельниковой. Супруги три года сопровождают делегацию из нашей республики в сканди-туре по Алтаю, а познакомились мы с ними во время одной из декад в Башкортостане. Забегая вперед, скажем, что наши тренеры блеснули талантами в заключительном концерте. Лариса Витальевна проникновенно прочитала стихотворение о любви, а Валерий Викторович исполнил бардовскую песню «Любите друг друга» под собственный аккомпанемент на гитаре.

91 год — не время унывать

Организатор Декады Дмитрий Богданов убежден, что выход на пенсию надо считать началом нового жизненного маршрута. Главная цель таких встреч — дать пожилым людям новые знания, которые помогут им превратить свой возраст в возраст счастья. Для этого оргкомитет Декады зрелого возраста изучает мировое и российское наследие, привлекает ведущих экспертов страны, собирает мощную команду спикеров. Около 30 специалистов в разных областях поделились уникальными знаниями и опытом — как любить себя, беречь здоровье, активно участвовать в жизни общества.

Одним из спикеров фестиваля стал старейший «серебряный» волонтер России Ян Тимофеевич Шварц — настоящая легенда. Несмотря на солидный возраст (ему 91 год), доктор исторических наук из Нижнего Новгорода покорил участников Декады обаянием, энергией и оптимизмом. Из его лекций «Тайны Кремля» слушатели узнали интересные исторические факты.

Светлана Захарова, анализируя сказки, находила в них не детскую забаву, а русские черты характера — стойкость, доброту и веру в лучшее.

Гид по курорту Ирина Крылова рассказала, что Сочи — не просто точка на карте, а город сбывшейся мечты. Спикеры говорили не о числе прожитых лет, а о бесценном нажитом капитале души. Участники Декады прослушали лекции о социальном долголетии, здоровом питании, о том, как грамотно пользоваться социальными сетями и фотоаппаратом в своем телефоне. Ветеранам напомнили их главную миссию — быть хранителями и продолжателями добрых семейных традиций.

Думаю, что после встречи с Верой Марковой из Ульяновска, автором автобиографического романа «Жизнь и судьба на стыке веков», многие задумались о написании мемуаров, ведь описывая свою жизнь, мы проживаем ее заново. Главная идея книги заслуженного учителя России — неразрывная связь поколений, взаимоотношения отцов и детей. В перипетиях судеб героев каждый читатель найдет что-то близкое для себя.

А еще были беседы с отцом Стефаном. Гости пансионата встретились со слушателями Народного университета Сочи, презентацию которого провела мудрая и обаятельная Нина Семенова — бабушка участника СВО.

Ветераны из Башкирии талантами богаты

В четырех из 17 номеров концерта, посвященного закрытию масштабного мероприятия, отметились самодеятельные артисты нашей делегации. Татьяна и Виктор Порсевы из города Агидель исполнили танец «Блюз»; Наталья Фаррахова, Ирина Федорова и Альфиза Березкина из Уфы покорили всех темпераментным танцем «Вива Испания». Уфимец Сергей Обухов исполнил юмореску «Санаторий», а автор этих строк прочитала стихотворение Андрея Дементьева «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку».

Расставаясь, участники фестиваля жалели только об одном — что насыщенные событиями дни пролетели так быстро.

— Я принимала участие во всех фестивалях, начиная с 2015 года, и каждый раз убеждаюсь, что зрелые годы — это не закат жизни, а золотой час, когда солнце уже не слепит глаза, а мягко освещает пейзаж жизни. Возраст человека — огромная, заслуженная привилегия, — подчеркнула председатель оргкомитета Декады зрелого возраста Светлана Дудукчян.