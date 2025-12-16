Скидки с оговорками

Скидки! «Как много в этом звуке для сердца русского слилось!» Нет, великий А. С. Пушкин посвятил свой восторг Москве Белокаменной, а не скидкам. Хотя жил бы поэт сегодня, наверняка не обошел бы вниманием торгово-маркетинговое явление, которое помрачает умы, независимо от возраста, каждый день, с утра до вечера.

Понимаем, скидка — прежде всего замануха. И в ней, не побоюсь масштабного утверждения, предоставляющая сторона сумела отразить общую социально-политическую атмосферу. Особенно по отношению к пенсионерам, которым причудливым образом то «продлевают молодость», сдвигая «вправо» (или влево?) пенсионный возраст. То не индексируют пенсии работающим. То начинают индексировать, но с разными оговорками. И скидки тоже предоставляют — опять же с унизительными или даже оскорбительными нюансами. Так, кассир железнодорожного вокзала в Уфе ознакомила меня сразу с тремя такими нюансами в инструкции РЖД. Во-первых, скидки на билеты пенсионерам в летний период, когда весь честной народ пакует чемоданы и устремляется отдыхать, не предоставляются, они предусмотрены лишь с середины сентября до середины декабря: нечего пожилым усугублять ситуацию в горячий туристический сезон, и в новогодние каникулы нечего ездить куда ни попадя — посидят дома. Во-вторых, билеты со скидками надо непременно покупать за десять дней, в противном случае, если за девять или восемь, билет оформляется как безвозвратный: случись, если человек заболел, не сможет ехать, денежки ему не вернут. Всем возвращают, а им — нет. И, в-третьих, скидки для пенсионеров распространяются только на места в купе рядом с туалетом. Не у титана с кипятком, не ближе к проводнику, что было бы удобнее для пожилого пассажира, а у туалета, где всегда оживленно. Логики в таких скидках нет. Унизительны для российского пенсионера эти инструкции РЖД об особенностях скидок, согласитесь?

Отдельный разговор — об уфимских банях. За последние годы во многих произвели основательный ремонт. Дорогие отделочные материалы, новые услуги, которые перевели помывочные заведения в некий новый статус «ресторан-баня». Однако досаду вызывает то, что после ремонта в одной из бань — на улице Мингажева, появились нерегулируемые сквозняки, в другой, на улице Пархоменко, конденсат оседает на потолке и холодными каплями падает на спины смиренно моющихся.

Некомфортно. Стоимость услуги сильно выросла. Пенсионеры ежатся, но, куда деваться, российский ритуал париться раз в неделю стараются соблюдать — экономят пенсионерские копейки и идут: там ведь сформировался круг товарищей-почитателей лечебного жара, общение — святое дело. Теперь о скидках. Если до ремонта за помывку пенсионер платил в разных уфимских заведениях в среднем от двухсот до трехсот рублей, то теперь в одной из бань, что ближе к Дому печати, стоимость билета со скидкой для пожилых — 550, а обычного — 650 рублей. Не больно-то расщедрились. Да и то действует скидка до 17.00. Позже пенсионеры здесь нежелательные посетители. Где логика? Ведь прежние очереди в бани исчезли, пусть бы себе ходили вместе со всеми. А как быть работающим? Ах, да — они же зарабатывают, пусть платят на общих основаниях. С легким паром!