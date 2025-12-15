Регалии надо заслужить

Не отпускает прошлое тех, кто сегодня вдвое старше своего командира, прикрывшего ребят в Грозном. Их осталось 16 — тех, кто выжил в той войне, кто продолжает жить так, чтобы погибшие товарищи и комбат Олег Визнюк гордились ими.

6 августа 1996 года разведчики и спецназовцы получили боевое задание: идти на выручку омоновцам, зажатым боевиками в одном из зданий Грозного. Три бронетранспортера помчались на помощь, но нарвались на засаду. Из 42 разведчиков в живых осталась только треть. Один из них — белебеевец Рустам Хамидулин.

В 2022 году он зарегистрировал местное отделение Межрегиональной общественной организации «Братство ветеранов боевых действий имени Героя России Визнюка О. С.».

Организация базируется в здании школы села Илькино, неподалеку от Белебея. Ветераны общаются, играют в волейбол, планируют совместные дела.

С самых первых дней боевое братство военных разведчиков взяло под свое крыло военно-патриотический клуб «Беркут» объединения подростковых клубов «Ровесник», которым командует Айдар Алмаев. Занятия с юными спецназовцами проходят в окрестностях Илькино, раскинувшегося на склонах холмов и окруженного лесом.

Об этом рассказал ветеран боевых действий на территории Чеченской Республики, депутат Илькинского сельсовета, заместитель председателя братства Петр Илларионов:

— Сначала мы работали с небольшой группой ребят, но со временем информация о нас распространилась. Родители приводят мальчишек в ВПК «Беркут». Сегодня у нас 30 воспитанников от 12 до 18 лет. Проводим для них занятия по стрельбе, боевым единоборствам, сборке-разборке автомата, прохождению полосы препятствий. Бывший инструктор спецназа Владимир Поливин ведет практические занятия по разведывательной деятельности. После обучения организуем сдачу норматива юного спецназовца. По результатам экзамена ребята получают право носить шеврон, затем нашивку с именем на форме. Следующая ступень подготовки дает право на ношение берета спецназовца. Такие тренировки дают свои результаты: мальчишки понимают, что воинские регалии — не конфетка, которую можно получить из рук любящих родителей, их нужно заслужить. Наиболее опытные ребята самостоятельно проводят тренировки в качестве инструкторов. В этом году наш инструктор Игорь Евдокимов после демобилизации вернулся к нам и уже передает армейский опыт младшим товарищам.

Петр Илларионов в начале специальной военной операции заключил контракт и принимал участие в боевых действиях. После ранения был комиссован. В зоне спецоперации героически погиб его сын Андрей.

Ветераны также вывозят ребят на мероприятия боевого братства в Уфу и другие города республики, сотрудничают с федерацией страйкбола*, проводят совместные игры на пересеченной местности.

О других направлениях деятельности общественной организации ветеранов рассказал Рустам Хамидулин:

— Мы работаем совместно с братством спецназовцев, которое в нашем районе возглавляет Альберт Габдрахимов. Восстанавливаем музей уроженца деревни Илькино — Героя России, генерал-полковника Анатолия Александровича Романова.

Занимаемся волонтерской деятельностью. Организовали плетение маскировочных сетей, привлекаем и сельчан, и сотрудников научно-производственного предприятия «АММА», расположенного в Белебее. Отправили с гумконвоями около 50 масксетей. Еще одним важным предметом военного быта стали печи, изготовлением которых занимается Белебеевский филиал ООО «РНГ-Инжиниринг» (гендиректор Хабир Кильмухаметов). На производстве под руководством Сергея Рябко уже изготовлено 50 печей-буржуек и 30 — банных.

У каждого из тех, кто проводит занятия, плетет сети, грузит посылки в машину гумконвоя, есть семья, свои заботы и дела. Но они находят время и силы участвовать в общем деле, не говоря громких слов.

— Мы хотим подготовить наших мальчишек к суровым армейским будням, которые даже в мирное время — серьезное испытание, — говорит Рустам Хабирович. — Если они закалят свой характер, обретут необходимые навыки, им будет легче служить.

Белебей.

* Страйкбол — командная военно-тактическая игра, в которой для поражения соперника используется пневматическое оружие, стреляющее пластиковыми шариками 6 или 8 мм.