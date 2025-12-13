Не могу я без работы

Если театр начинается с вешалки, как говорил великий Станиславский, то наш Дом печати — с киоска газет и журналов издательского дома «Республика Башкортостан». Хозяйка киоска Зульфира Ишбулатова ежедневно приветливой улыбкой встречает сотрудников редакций.

Частенько я прошу ее отложить газету «Республика Башкортостан», за которой должны приехать из разных уголков региона. Ведь только здесь герои публикаций могут купить нужное количество «РБ» со статьями о них или их знакомых. Если кто-то не может сделать это в рабочий день, Зульфира Давлеткириевна оставляет газеты у охранников, которые несут свою вахту круглосуточно.

Кто, если не я?

Нашей героине 66 лет. Почти 40 из них посвятила почтовой службе. Родилась Зульфира в деревне Азнаево Бижбулякского района. Старшие классы окончила в селе совхоза «Демский», где сейчас живет и вот уже четверть века трудится, тоже на почте, ее сестра Флюра Шаймарданова. До этого сестра работала почтальоном в Стерлитамаке. «Могла бы остаться в городе, но люблю деревню. Здесь у меня дом со всеми удобствами, хозяйство, много друзей», — говорит Флюра Давлетовна. Деревенское детство научило ее держать коров, кур и получать хорошие урожаи со своего огорода. Неудивительно, что она давно уже не покупает в магазинах мясные и молочные продукты, огурцы-помидоры и даже делится излишками выращенного с соседями.

Флюре еще нет шестидесяти. Несмотря на то, что она уже на заслуженном отдыхе, задержалась на почте по нескольким причинам. Как любому пенсионеру, зарплата — около 15 тысяч при продаже сопутствующих товаров — ей, конечно, тоже не лишняя, но Флюра работает еще и потому, что не представляет свою жизнь иной и чувствует себя нужной людям.

Почта в селе необходима. Здесь отправляют и получают посылки и бандероли, пенсионеры оплачивают свет, газ и вывоз мусора. К сожалению, даже накануне новогодних праздников мало кому нужны поздравительные открытки и конверты.

Главное, о чем болит душа жителей Демского, — если Флюра Давлетовна уволится, некому будет разносить пенсии, платежные квитанции и около 70 газет подписчикам районной многотиражки «Светлый путь» и других изданий, ведь желающих занять ее место нет. На вопрос, многие ли получают центральную прессу, почтальон разводит руками:

— Кому ни предложи подписаться, все показывают на свой телефон, а ведь там столько вранья!

Недавно ей прислали видео семейства медведей, якобы вышедших к трассе Чекмагуш — Буздяк рядом с дорожным указателем. Запись оказалась сгенерированной ИИ.

— В бумажных газетах все проверяется корреспондентами, — убеждена ветеран.

Я согласна с ней. Пока существуют бумажная пресса и настоящие журналисты, их авторитет не способен подорвать никакой искусственный интеллект. Газету можно взять в руки, ощутить запах бумаги, сохранить для потомков, чего никак не может гарантировать интернет.

Сейчас Флюра Давлетовна в отпуске.

— Скоро выйду. Не могу я без работы! — говорит человек советской закалки.

С толстой сумкой на ремне

Мама Зульфиры и Флюры работала дояркой, отец — водителем в совхозе, который после перестройки разорился. А название «Демский» у села осталось. Зульфира Давлеткириевна не припомнит, чтобы мать сидела дома в декретном отпуске.

Только двух последних из пятерых детей родила в роддоме. Остальных — с кендек-эби, так называли повитух. Младшим еще не было года, как она уже спешила на ферму. Зульфире пришлось нянчиться с малышней. Ее три сестры и брат выросли работящими и свободными в выборе профессии и жизненного пути.

Почти сразу после школы Зульфира вышла замуж.

— Я рано родила дочь и рано стала бабушкой и прабабушкой, — улыбается ветеран, рассказывая о двух внучках, внуке и правнуке. Так получилось, что с маленькой дочерью ей пришлось пожить в Казахстане. Вернувшись на родину, устроилась в уфимское почтовое отделение № 6, начальник которого, Клавдия Михайловна Яблокова, посоветовала пройти курсы на главпочтамте. Зульфире нравилось разносить почту и пенсию. Все делала быстро, почти бегом.

— Бабушки и дедушки рассказывали о своих проблемах и радостях, предлагали попить чаю, но мне всегда было некогда, — вспоминает киоскер.

Ее зарплата и тогда зависела от выручки за продажу кроссвордов, подсолнечного масла, чая, консервов и других товаров. Впрочем, с «толстой сумкой на ремне» она ходила недолго. Через год старательного почтальона перевели в операторы, а потом по рекомендации Яблоковой назначили начальником почтового отделения.

— Это сейчас все можно оформить и отследить в компьютере, а тогда квитанции заполнялись вручную, все записывали в специальные журналы. Особенно напряженно было в дни пенсий и зарплат и если вдруг не могли найти какую-нибудь посылку или перевод, — вспоминает она.

Не хочется думать, что почты не станет

Наш рассказ о Зульфире Давлеткириевне будет неполным, если не сказать, что здесь же, на первом этаже, в почтовом отделении № 79 трудится ее дочь, Гульнара Кантимирова. Стаж многодетной мамы в этой профессии шесть лет, до этого Гульнара работала на уфимском телеграфе.

— В Доме печати я теперь бываю только в среду и пятницу, остальные дни — в других отделениях: не хватает сотрудников, — с сожалением говорит она о тревожном симптоме глобальной проблемы.

А я вспоминаю, как в далеком 1991 году показала работнице почты паспорт и получила долгожданное письмо с пометкой «до востребования». Позже там появились абонентские ящики для такой корреспонденции. Уверена, каждый человек может вспомнить свою красивую историю о почте, ее роли в жизни. А сколько было сложено стихов и песен об этой службе! Еще недавно она и междугородний телефон были единственными возможностями получить весточку от близкого человека. Не хочется думать, что почта, которой, по некоторым сведениям, уже тысяча лет, а российская была создана в 1714 году по указу Петра I, может кануть в Лету.

Ягода-калина нас к себе манила

…На полке в киоске Ишбулатовой три ряда папок с газетами подписчиков ИД «Республика Башкортостан». Рядом стопки толстых журналов для них же. Около 50 человек забирают отсюда свою почту. Есть постоянные покупатели. Здесь она оформляет подписку на газеты и журналы, принимает объявления уфимцев.

В конце одной из наших бесед по телефону Зульфира Давлеткириевна обронила, что пока мы говорили, она прибралась на балконе. «С работы прихожу, здесь уже темно», — пояснила она. Чего-чего, а трудолюбия ветерану, как и сестре, не занимать. А еще наши киоскеры дружат со спортом. Старшая внучка Регина рассказала, что с ненейкой и родителями они ходят на лыжах. У пенсионерки есть абонемент для посещения бассейна.

— Ненейка заряжает нас своим оптимизмом, энергией и мотивирует преодолевать любые трудности, — говорит Регина, которая к своим 30 годам получила два высших образования и вместе с супругом растит двоих детей. И очень любит приходить в гости к своей бабушке.

У Зульфиры Давлеткириевны есть еще одно «место силы» — любимый сад. Более 30 лет она обихаживает свои восемь соток под Уфой. В этом году заготовила 60 банок компота, засолила огурцы, сделала заправки для борща, наварила разного варенья. Есть у нее даже нелюбимая многими калина. Начиная с ранней весны садовод дважды обрабатывает от тли стоящие особняком четыре дерева, а зимой печет ароматные пироги. Характерный запах плодов убирает с помощью стерилизации. Хорошо промытые ягоды засыпает в стерилизованные банки почти до горлышка, закрывает полиэтиленовой крышкой, ставит на салфетку в кастрюлю с теплой водой и час кипятит на медленном огне. Потом выносит на балкон.

Либо насыпает свежую, хорошо промытую калину в пластиковые контейнеры и убирает в морозильную камеру.

Недавно она прочитала, что никакая простуда не страшна, если каждый день съедать по 40 ягод калины. О результатах начатого эксперимента обещала рассказать. А пока предлагаю рецепт от Зульфиры Ишбулатовой.

Пирог с калиной

Ингредиенты:

Молоко — 250 мл

Сахар — 2 ст. ложки

Соль — 1 ч. ложка

Дрожжи сухие — 15 г

Растительное масло — 40 мл (чуть меньше полстакана)

Калина — на лист духовки около 700 г

Мука — примерно 500 г

Способ приготовления:

Замесить мягкое тесто и поставить в тепло подниматься. Затем хорошенько размять, раскатать, постепенно добавляя муку, пока не перестанет отлипать от рук. Готовое тесто разделить приблизительно на две неравные части. Большую раскатать на лист или сковороду, разложить калину, посыпать сахаром. Меньшую раскатать на размер пирога, накрыть его и прищипнуть края. Выпекать в духовке. Приятного аппетита!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Госсобрание РБ внесло изменения в республиканское законодательство, направленные на сохранение и развитие в регионе почтовой связи. На три года, с 2026 по 2028-й, установлены льготы по транспортному налогу в размере 50% ставки налога в отношении транспортных средств, поставленных на учет на территории РБ.

Также предусмотрены льготы по налогу на имущество — в размере 50% исчисленной суммы налога в отношении имущества, находящегося на территории сельских населенных пунктов РБ.

— В Башкирии крупнейшая в России почтовая сеть: 1240 отделений, более 5,7 тысячи сотрудников. И поскольку 80% отделений находятся в сельской местности, наша поддержка поможет сохранить главные активы — транспорт и помещения — и будет способствовать стабильной работе почты по всей республике, — подчеркнул председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.