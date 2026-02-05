Транссиб начинался на Урале

— Проект Белелюбского рассмотрели и высочайше утвердили. Ориентировочная стоимость моста составляла 2,6 миллиона рублей. Многие тогда говорили, что он не окупится. Однако расчеты подтверждали, что рубль, вложенный в строительство моста, принесет тысячу рублей дохода. Так и вышло, — рассказывает Андрей Янкин.

Мост через Волгу получил название Александровский. В течение двадцати лет он считался самым большим в Европе и лучшим в плане технического решения.

— Здесь нужно назвать еще три имени: строительством моста руководил Константин Михайловский, мостовыми сооружениями занимался Владимир Березин, а за кессоны отвечал Евгений Кнорре. С этого момента в историю мостостроения входит понятие «Русский мост». Это была разработка Березина: сначала создавались леса, на них монтировали пролет моста, или ферму. Потом ее на барже подводили к опорам моста — быкам — и ставили между ними. Далее баржу притапливали, и ферма садилась на быки, — отмечает Андрей Янкин.

Каждый пролет весил 500 тонн, а всего на мосту через Волгу их было тринадцать. В строительстве были задействованы 2,5 тысячи рабочих, несколько сот инженеров. Мост построили быстро даже по нынешним временам — за четыре года. О ходе работ докладывали непосредственно царю практически ежедневно. Мост был открыт в августе 1880 года.

Следующим творением Белелюбского был наш мост — через реку Белую. Его построили в 1888 году, и он стал самым большим на Урале. А всего Белелюбский спроектировал и руководил строительством более ста мостов в Российской империи, в том числе через такие крупные реки, как Иртыш, Обь и Тобол. Их общая протяженность составляет 17 километров. Последним в его биографии стал мост через Волгу в Симбирске (ныне — Ульяновск), названный Николаевским.

— Как и все гениальные люди, в жизни Николай Белелюбский был рассеянным, и супруга писала ему записки, куда он должен пойти, с кем встретиться и о чем говорить. А еще он отличался большим человеколюбием: когда в гости к ним приходили небогатые родственники или знакомые, он потихоньку клал им в карман пальто 25 рублей. Когда его спрашивали, зачем, он говорил: «Это вам на извозчика». А в те времена это были очень приличные деньги, — рассказывает Андрей Янкин.

Николай Белелюбский скончался в 1922 году в почтенном возрасте, имея множество наград. Сейчас мосты, которые он проектировал, в основном заменены на новые. Но в городе Боровичи Псковской области его мост служит до сих пор. Жители им очень гордятся и называют мостом Белелюбского.

Первоклассный инженер

Еще одна очень интересная личность — Константин Яковлевич Михайловский. Родился он в 1834 году в Черниговской губернии в дворянской семье. Окончил первый кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище. Участвовал в Крымской войне, после чего его перевели в Санкт-Петербург, и он служил при арсенале.