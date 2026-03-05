Ракетное топливо для «Бурана»

С развитием космической техники и с целью создания более перспективных космических кораблей возникла необходимость в производстве высококалорийного топлива. Таким ракетным горючим стал синтин, который был получен на Салаватском нефтехимическом комбинате.

Синтин используется в ракетно-космической технике с 1975 года. В этом была большая заслуга А. Мещерякова, работавшего в Институте органической химии АН СССР, вице-президента РАН. После него за тему синтина взялся еще один гигант научной мысли — академик Олег Матвеевич Нефедов. А затем по заданию Миннефтехимпрома СССР на Салаватском нефтехимическом комбинате была построена опытно-промышленная установка (ОПУ) по производству синтина на основе использования дефицитного сырья — фурфурола. Тогдашний начальник Салаватского нефтехимкомбината М. Сисин закрепляет ОПУ за химическим заводом, а главный инженер завода В. Павлычев определяет ее в цех №30. По его рекомендации в июле 1970 года молодой специалист Ю. Чистяков, выпускник Ярославского технологического института, приступает к разработке технологической схемы ОПУ. В марте 1971 года был получен катализат синтина в количестве трех полиэтиленовых канистр, а в декабре того же года — первая партия синтина. Забегая вперед скажем, что он был использован при запуске космических спутников «Венера-9» и «Венера-10» в 1975 году.

Промышленное производство нового топлива было решено разместить в цехе №38, сырьем для него стали пропилен и уксусная кислота.

17 февраля 1976 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании многоразового космического корабля «Буран». Ракетное топливо для него должен был произвести Салаватский нефтехимкомбинат. И он стал тем магнитом, к которому было привлечено внимание всей страны. 15 ноября 1988 года состоялся космический полет «Бурана» без экипажа на борту на ракетном топливе синтин. Это был символ прогресса советской науки и техники.

А достоянием и гордостью салаватского предприятия останутся имена тех, кто трудился над получением синтина в период его освоения. Это начальник цеха №38 Е. Савин; его заместитель Ю. Чистяков, старший механик В. Пешков, старший энергетик Р. Кубагушев, старшие аппаратчики П. Воронин, А. Ильин, В, Бакланов, аппаратчики П. Ефимцев, В. Максимов и другие.

Они были первыми в создании синтина, истинными героями своего времени, работавшими не за награды, а во имя престижа Родины.

— Лето 1979 года. Обычный трудовой день. С утра оперативка в цехе, затем заводская, а после 17 часов — комбинатовская. И в таком режиме до 22-23 часов ежедневно, — вспоминает тот период работы Ю. Чистяков, работавший на опытно-промышленной установке, а потом в 38-м цехе. — Однажды решил выбраться домой, проведать семью, детей. Иду через проходную. Женщина-контролер внимательно смотрит на меня. Вид мой ей явно не понравился. Не говоря ни слова, вызывает наряд охраны — задержать пьяного, то есть меня. Оперативно приезжает «группа захвата». Расспрашивают, осматривают, обнюхивают. И отпускают: на пьяного, мол, не похож. Но не совсем в себе: то ли болен, то ли сильно утомлен.

Опытно-промышленная установка и цех №38 — это была бесценная производственная академия, где салаватские специалисты научились преодолевать трудности, находить и устранять «узкие» места. Это была великая школа единения людей, закалки характеров, которая вызывала гордость за наш смекалистый, мудрый, трудолюбивый народ с его великой верой и любовью к своему Отечеству.

— Так трудились во имя своей Родины люди моего поколения. Все наши действия, слова и мысли воплощались в большое дело, — говорит Валентин Николаевич Павлычев, проработавший на Салаватском нефтехимкомбинате более 36 лет, в том числе директором химического завода, главным инженером и генеральным директором ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».

12 февраля Валентин Николаевич отметил свой 90-летний юбилей. Его биография стала частью истории салаватского промышленного гиганта.