Своё лучше чужого

В России продолжается поэтапное введение ограничительных мер в отношении мессенджера WhatsApp*. Как сообщил Роскомнадзор, этот мессенджер продолжает нарушать российское законодательство, он используется для организации и проведения террористических действий на территории страны. Ведомство рекомендует россиянам переходить на национальные сервисы. Важным шагом для обеспечения цифровой безопасности нашей страны стало создание российского мессенджера МАХ. О преимуществах и недостатках популярных интернет-сервисов в беседе с журналистом «РБ» рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Динар ШАРАФУТДИНОВ.

— WhatsApp* и Telegram — мессенджеры популярные и давно привычные. В чем же заключается опасность их использования?

— Есть несколько факторов, определяющих иностранные мессенджеры как небезопасные для общения или передачи чувствительной информации. Во-первых, это несоблюдение ими федерального законодательства о персональных данных, по которому они обязаны локализовать все данные российских пользователей на серверах, расположенных в РФ.

Во-вторых, по данным правоохранительных органов, злоумышленники активно используют эти мессенджеры при совершении мошеннических действий. Создание аккаунтов на этих платформах возможно на поддельные номера, иностранные SIM-карты, без особых требований к подтверждению личности, что способствует использованию их в преступных целях.

— В чем преимущества национального мессенджера МАХ?

— МАХ — на сто процентов российская разработка. Он использует российские серверы и системы защиты, что снижает риск утечек данных и соответствует требованиям законодательства. По заявлениям министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, национальный мессенджер MAX от VK по своей базовой функциональности не уступает зарубежным конкурентам.

МАХ уже интегрируется с государственными сервисами, в настоящий момент приложение интегрировано с «Госключом», запущена возможность создания цифрового ID, создание каналов для всех авторов А+, а также для государственных органов и бюджетных учреждений. Интеграция МАХ с Госуслугами и иными цифровыми сервисами предусмотрена Федеральным законом «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 156-ФЗ от 24.06.2025 г.). В настоящий момент некоторые функции и возможности мессенджера еще разрабатываются.

Центром безопасности МАХ постоянно блокируются подозрительные аккаунты, телефонные номера, принадлежащие мошенникам, которые выдавают себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов. Проводится мониторинг и удаление вредоносных и спам-документов. В случае же мошеннических действий, осуществленных через иностранные мессенджеры, успешных расследований крайне мало, поскольку их администрации не предоставляют правоохранительным органам необходимые данные.

Интерфейс МАХ разрабатывался на основе предпочтений пользователей. Все элементы проходили тестирование в рамках специально сформированной фокус-группы. В визуальном оформлении учитывался опыт других популярных цифровых сервисов.

— С чем связана волна негативных слухов и страшилок, распространяемых в интернете про новый мессенджер?

— Многие не заинтересованы в технологическом суверенитете России, потому и развернули информационную кампанию по дискредитации российского мессенджера. Многочисленные интернет-ресурсы, действующие в интересах противников отечественного мессенджера, распространяют ложные сведения об уязвимостях сервиса, публикуют недостоверные отзывы с низкими оценками пользователей, поднимают шум вокруг единичных случаев мошенничества с использованием мессенджера МАХ. Их задача — убедить россиян оставаться в Telegram и WhatsApp*, где злоумышленникам удобно воровать их данные и деньги.

— Среди прочего утверждается, что мессенджер MAX будет воровать все данные с телефона и писать доносы на его владельца; что он уязвим для утечки данных и т.д. Можете ли опровергнуть такую информацию?

— Действительно, противники нового мессенджера утверждают, что MAX при установке интегрируется сразу во все функции смартфона и работает как агрессивная шпионская программа, считывая все данные, хранящиеся на телефоне.

На самом деле MAX, как и любые другие мессенджеры, запрашивает только те разрешения, которые критически важны для корректной работы приложения. Например, доступ к контактам необходим для общения, к микрофону и камере — для совершения видеозвонков, к хранилищу — для отправки файлов. И если сравнить MAX с другими аналогичными приложениями, то окажется, что они требуют даже больше разрешений. К примеру, у WhatsApp*— 85 разрешений, у Telegram— 71, у MAX — 63.

Россиян также пугают тем, что из-за использования открытого кода при создании MAX значительно увеличивается угроза попадания в мессенджер стороннего ПО с последующей утечкой данных пользователей. Однако использование опенсорс-технологий — это общепринятая практика для IT-компаний всего мира. Так работают все технологические гиганты: как иностранные — Google, Apple, Microsoft, Amazon, WeChat, так и отечественные — Яндекс, СберТех, Rutube, Гос­услуги. Код проходит проверку внутренними структурами информационной безопасности, используемые библиотеки не взаимодействуют с сетью и не передают данные вовне. То есть само по себе использование опенсорс-технологий никак не связано с приватностью данных. Современная компания, которая откажется от опенсорса, не сможет быть конкурентоспособной в разработке ПО.

Также есть недовольные тем, что MAX можно зарегистрировать только на российскую или белорусскую SIM-карту. Однако использование иностранных SIM-карт создает критические риски применения любых мессенджеров в противоправных целях, так как существенно ограничивает возможности для противодействия со стороны компетентных органов.

Иллюстрация: Дмитрий ФАЙЗУЛЛИН

WhatsApp*принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.